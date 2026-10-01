Accenture startet Accenture Construct, um die Komplexität bei Grossprojekten zu reduzieren

New York / Kronberg i. Ts. – Accenture (NYSE: ACN) hat Accenture Construct gegründet, eine neue globale Geschäftseinheit, die Projektträgern hilft, grosse Infrastruktur- und Investitionsprojekte zu planen, umzusetzen und zu optimieren – von Flughäfen und Stromnetzen bis hin zu Rechenzentren, Schienennetzen und modernen Produktionsanlagen.

Accenture Construct bündelt das Investitionsprojektgeschäft von Accenture in den Bereichen Strategieberatung, Engineering, Projektumsetzung sowie Technologiedienstleistungen, das sich innerhalb von drei Jahren vervierfacht hat. Ziel ist es, die Projektabwicklung in grossem Massstab zu unterstützen und Auftraggebern einen einzigen verantwortlichen Partner für den gesamten Projektlebenszyklus zur Seite zu stellen. Accenture Construct soll die Art und Weise der Projektabwicklung neu gestalten, um Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Umsetzungsrisiken zu reduzieren. Dies geschieht durch die Integration bislang fragmentierter Abwicklungsmodelle sowie unter Einsatz von KI und Daten.

Accenture Construct stärkt Accentures Position, Wachstum aus drei zusammenlaufenden Nachfragetrends zu erschliessen: dem KI-getriebenen Ausbau von Rechenzentren, der weltweiten Energiewende und dem langfristigen Erneuerungsbedarf von Infrastruktur. Der adressierbare Gesamtmarkt für Dienstleistungen rund um integrierte Investitionsprojekte beläuft sich auf 260 Mrd. USD und wird bis 2030 voraussichtlich mit 7,5 Prozent jährlich auf 348 Mrd. USD wachsen.

„Die weltweite Nachfrage nach Investitionsprogrammen für kritische Infrastrukturen steigt rasant, während gleichzeitig die KI grundlegend verändert, wie Projekte geplant, umgesetzt und betrieben werden“, sagte die Vorstandsvorsitzende von Accenture, Julie Sweet. „Diese Entwicklungen vergrössern unsere Marktchance für die von Accenture Construct angebotenen Dienstleistungen rund um Investitionsprojekte erheblich. Accenture Construct verbindet fundierte Fachkompetenz bei Grossprojekten mit globaler Reichweite und bietet Auftraggebern so ein neues Mass an Transparenz und Planungssicherheit.“

Die Komplexität von Projekten nimmt schneller zu, als es herkömmliche, in Silos organisierte Abwicklungsmodelle bewältigen können. Zahlreiche Berater, Auftragnehmer und spezialisierte Unternehmen sind jeweils für die Umsetzung eines Teilbereichs des Projekts verantwortlich, während der Auftraggeber die Kosten an den Schnittstellen zwischen diesen Akteuren trägt.

Gestützt auf Accentures umfassende Expertise bei grossen Investitionsprojekten sowie die führende Rolle des Unternehmens in den Bereichen Daten und KI, begegnet Accenture Construct diesen Herausforderungen mit einer einheitlichen Basis für Projektdaten. Diese schafft eine durchgängige operative Sicht über das gesamte Umsetzungsökosystem hinweg. Die KI-gestützten Arbeitsabläufe von Accenture Construct wandeln die Projektrealisierung von einem reaktiven Management hin zu einer vorausschauenden Entscheidungsfindung.

Dank dieser Funktionen – in Kombination mit Accentures globaler Umsetzungskompetenz – kann Accenture Construct als zentraler, verantwortlicher Partner von der Strategiephase bis zur Übergabe agieren. Dadurch werden Übergabekosten, Wissensverluste und Verantwortungslücken reduziert, die typischerweise bei jedem Wechsel der Zuständigkeit zwischen den am Projekt beteiligten Unternehmen entstehen. Das Ergebnis sind eine frühere Risikoerkennung, fundiertere Entscheidungen sowie mehr Sicherheit hinsichtlich Kosten, Zeitplan, Qualität und Wirtschaftlichkeit.

„Investitionsprojekten mangelt es nicht an Expertise, sondern an einer gemeinsamen Ausrichtung auf geteilte Erfolgsziele. Projektträger stellen exzellente Teams zusammen, doch die Verantwortlichkeit ist häufig über die an der Umsetzung beteiligten Firmen verteilt“, sagte Adam J. Shaw, CEO von Accenture Construct. „Accenture Construct bündelt diese Fähigkeiten unter einem verantwortlichen Partner, der tiefe Umsetzungskompetenz mit KI und Daten kombiniert, um Projektträgern zu besseren Entscheidungen, reduzierter Unsicherheit und besseren Ergebnissen zu verhelfen.“

Accenture Construct betreut Kunden aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor weltweit und ist in fünf globale Geschäftsbereiche gegliedert:

Rechenzentren: von der Konzeption und Standortplanung über das Baumanagement bis hin zur schnellen Bereitstellung und Inbetriebnahme für Kunden aus den Bereichen High-Tech und Plattformtechnologie

von der Konzeption und Standortplanung über das Baumanagement bis hin zur schnellen Bereitstellung und Inbetriebnahme für Kunden aus den Bereichen High-Tech und Plattformtechnologie Versorgungsunternehmen & Telekommunikation: Glasfaser- und 5G-Netze, Kraftwerke, Stromnetze, Wassersysteme sowie Infrastruktur für die Energiewende, einschliesslich Windkraft und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Glasfaser- und 5G-Netze, Kraftwerke, Stromnetze, Wassersysteme sowie Infrastruktur für die Energiewende, einschliesslich Windkraft und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Verkehrs- & öffentliche Infrastruktur: Flughäfen, Krankenhäuser, Schienennetze und Strassen für öffentliche Auftraggeber und Betreiber

Flughäfen, Krankenhäuser, Schienennetze und Strassen für öffentliche Auftraggeber und Betreiber Moderne Fertigung: hochautomatisierte, softwaregesteuerte Produktionsanlagen für Hersteller von Chips, Fahrzeugen, Industrieausrüstung und Pharmazeutika

hochautomatisierte, softwaregesteuerte Produktionsanlagen für Hersteller von Chips, Fahrzeugen, Industrieausrüstung und Pharmazeutika Prozessindustrie: Infrastruktur zur Dekarbonisierung, Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) sowie komplexe Vor-Ort-Projekte für Kunden aus den Bereichen Chemie, Bergbau, Öl & Gas

Accenture Construct bündelt Kompetenzen, die Accenture durch organisches Wachstum und eine Reihe von Akquisitionen aufgebaut hat. Dazu gehören mehr als 5.000 Fachkräfte mit Branchenexpertise und praktischer Erfahrung in der Projektbetreuung in den Regionen Amerika, EMEA und APAC. Viele von ihnen stammen aus spezialisierten Unternehmen, die übernommen wurden, darunter Alfa Consulting (Spanien), Anser Advisory (USA), Arca (Spanien), BOSLAN (Spanien), Comtech Group (Kanada), Fibermind (Italien), Greenfish (Belgien), IQT Group (Italien), Orlade Group (Frankreich), Soben (Grossbritannien) und Verum Partners (Brasilien). (Accenture/mc/ps)