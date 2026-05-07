Accenture und WTA gestalten gemeinsam die Zukunft des Frauentennis

Zürich – Accenture und die Women’s Tennis Association (WTA) haben eine mehrjährige Partnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam wollen sie das Spielerlebnis weiter verbessern und die Zukunft des Frauentennis aktiv mitgestalten. Die Partnerschaft verbindet Accentures Expertise in Technologie und KI-Implementierung mit dem Anspruch der WTA als moderner, auf die Athletinnen ausgerichteter Verband, höchste Standards zu erfüllen.

Als offizieller Business- und Technologiepartner der WTA wird Accenture die digitale Weiterentwicklung der Organisation begleiten und dabei helfen, die WTA Tour Driven by Mercedes-Benz durch mehr Vernetzung, intelligente Technologien und eine stärkere Datennutzung zukunftsfähig aufzustellen.

Im Zentrum der Partnerschaft steht die Weiterentwicklung der WTA Player Zone – der zentralen digitalen Plattform für alle Athletinnen der Tour. Sie soll zu einem nahtlosen, datengetriebenen und intuitiven Hub ausgebaut werden. Mithilfe moderner Technologien wie KI wird Accenture die Nutzung der digitalen Plattform optimieren und den Zugang zu relevanten Informationen verbessern. So können sich die Spielerinnen noch stärker auf ihre sportlichen Leistungen konzentrieren.

Gemeinsam wollen Accenture und die WTA die Infrastruktur des Frauentennis modernisieren und gleichzeitig die Organisation und das Wachstum des Sports weltweit stärken. Die Partnerschaft legt damit die Basis für kontinuierliche Innovationen und eine weitere Expansion der WTA-Tour. Perspektivisch sollen neue Zielgruppen erschlossen und die Fan-Erlebnisse bei Live-Events weiter ausgebaut werden.

Mauro Macchi, CEO von Accenture in EMEA: «Frauentennis zählt bereits heute zu den beliebtesten und wirtschaftlich erfolgreichsten Sportarten weltweit. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft des Frauentennis massgeblich von dem geprägt sein wird, was wir heute mit dieser Partnerschaft aufbauen. Gemeinsam wollen wir Technologie, Daten und KI einsetzen, um das Erlebnis für Athletinnen neu zu definieren und das globale Wachstum des Sports zu unterstützen.»

Die WTA organisiert eine der grössten internationalen Touren im Sport mit mehr als 50 Turnieren in 26 Ländern und Regionen sowie einer stetig wachsenden globalen Fangemeinde. Die WTA hat sich zum Ziel gesetzt, die Unterstützung ihrer Spielerinnen kontinuierlich auszubauen. Dazu zählen optimale Rahmenbedingungen für sportliche Leistungen, Angebote zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, umfassende Mutterschaftsleistungen sowie das Vorantreiben fairer Vergütung im Leistungssport. Accenture wird dabei unterstützen, die Aktivitäten der WTA auszuweiten, digitale Grundlagen zu stärken und neue Chancen für Spielerinnen, Fans und Partner zu erschliessen.

«Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Accenture und darauf, die WTA als globale Bühne des Frauentennis weiter auszubauen», sagt Marina Storti, CEO von WTA Ventures, dem kommerziellen Arm der WTA. «Diese Zusammenarbeit geht weit über Technologie hinaus. Es geht darum, die Unterstützung unserer Athletinnen durch ein vernetztes und effizientes digitales Erlebnis weiterzuentwickeln und gleichzeitig das Wachstum des Frauentennis weltweit voranzutreiben.»

Neben der technologischen Transformation umfasst die Partnerschaft gemeinsame Kommunikationsmassnahmen und die Entwicklung von Inhalten, um die Bedeutung dieser Arbeit und die allgemeine Dynamik im Frauensport sichtbar zu machen. Die Zusammenarbeit unterstreicht das wachsende Engagement von Accenture im internationalen Profisport, mithilfe von Technologie, Daten und KI neue Wertschöpfungspotenziale zu erschliessen und Sporterlebnisse weiterzuentwickeln.

Die Partnerschaft baut auf der starken Wachstumsdynamik der WTA und auf jüngsten Meilensteinen auf – darunter die langfristige Partnerschaft mit Mercedes-Benz, ein steigendes Engagement der Fans weltweit, eine neue Markenidentität sowie die Vergabe des höchsten Preisgeldes, das jemals in der Geschichte der beiden Profi-Tennistouren und des Frauensports ausgeschüttet wurde (verliehen an Elena Rybakina, Siegerin der WTA Finals Riyadh 2025 presented by PIF). (Accenture/mc/ps)