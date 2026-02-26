Accenture und Mistral AI beschleunigen Unternehmenstransformation mit skalierbarer KI

Zürich – Accenture und Mistral AI haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen, um Organisationen in Europa und weltweit bei der Skalierung fortschrittlicher KI zu unterstützen. Das Ziel ist, sichere und leistungsstarke KI-Lösungen im grossen Massstab einzuführen, die regionalen Anforderungen Rechnung tragen.

Die beiden Unternehmen setzen auf innovative Technologien und massgeschneiderte Ansätze, um Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten und Modelle zu ermöglichen und so eine nachhaltige und zukunftsorientierte Transformation voranzutreiben.

Massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit entwickeln Accenture und Mistral AI KI-Lösungen, die gezielt die jeweiligen Branchenanforderungen adressieren und Unternehmen messbaren Mehrwert bieten. Kunden profitieren von der Innovationskraft und dem umfassenden KI-Portfolio von Mistral AI sowie von der Expertise von Accenture, KI für komplexe Organisationen zu planen, skaliert einzuführen und zu steuern.

Dieser gemeinsame Ansatz wird Unternehmen helfen, zugleich schnell und sicher Mehrwert aus dem Einsatz von KI zu realisieren. Unterstützt wird dies zudem durch Accentures globales Netzwerk von KI-Fachkräften und deren fundiertes Wissen über Branchenprozesse, regulatorische Vorgaben und Transformationsanforderungen.

Strategische Autonomie im Fokus

«Unsere Kunden suchen KI-Lösungen, die höchste Leistung kombinieren mit genau der Art von Kontrolle über Daten und Modelle, wie sie die Technologie von Mistral AI ermöglicht», sagt Mauro Macchi, CEO für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Accenture. «Durch die Partnerschaft mit Mistral AI vereinen wir souveräne Modelle mit der Option, Technologie branchen-, regions- und funktionsübergreifend zu implementieren. Wir bringen eine Lösung auf den Markt, die Unternehmen in Europa und weltweit in die Lage versetzt, ihre KI-Transformation zu beschleunigen – sicher und eng an strategischen Prioritäten ausgerichtet.»

Arthur Mensch, CEO und Mitgründer von Mistral AI, ergänzt: «Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Accenture. Mit seiner internationalen Präsenz und tiefen Branchenexpertise ist Accenture der ideale Partner, um die KI-Transformation für Unternehmen im grossen Massstab voranzutreiben. Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen weltweit, KI einzusetzen, die ihren Bedarf an Leistung, Kontrolle und Anpassungsfähigkeit bedient. Damit ebnen wir ihnen den Weg, um den vollen Mehrwert von KI-Technologien auszuschöpfen.»

Schulungen und Zertifizierungen

Accenture und Mistral AI bieten Schulungs- und Zertifizierungsprogramme an, die Kunden das nötige Wissen und die Fähigkeiten für den grossflächigen Einsatz und die massgeschneiderte Anpassung von Mistral AI-Lösungen vermitteln. Ergänzend unterstützen sie das für eine erfolgreiche Transformation unverzichtbare Change Management.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Accenture Kunde von Mistral AI. Mitarbeitende von Accenture erhalten Zugang zu den Modellen und Produkten von Mistral AI, einschliesslich des Mistral AI Studio. Zudem integriert Accenture die Technologien von Mistral AI in die eigenen Abläufe, um Kundenlösungen zu optimieren. (Accenture/mc/ps)