Accenture steigert Quartalsumsatz um 7% auf 17,6 Mrd Dollar

Dublin – Der Umsatz des Beratungs- und Outsourcing-Unternehmens Accenture ist im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 (per 30.09.) um 7% auf 17,6 Milliarden Dollar gestiegen.

Laut CEO Julie Sweet unterstreicht der Anstieg des Jahresumsatzes um 7% auf 69,7 Milliarden US-Dollar die «einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, unseren Kunden zu helfen, die unsere Unterstützung bei der Neugestaltung und Führung mit KI suchen».

Accenture kündigte ausserdem an, die Mitarbeiterzahl in allen Märkten, einschliesslich den USA und Europa, zu erhöhen, um der Nachfrage der Kunden gerecht zu werden.

Accenture gab darüber hinaus bekannt, dass es aufgrund von Kürzungen der US-Bundesausgaben für Beratungsleistungen für das nächste Jahr ein verlangsamtes Wachstum erwartet, nachdem es die Umsatzerwartungen für das vierte Quartal übertroffen hatte.

Accenture geht davon aus, dass sich die Verlangsamung seines US-Bundesgeschäfts im Laufe des Jahres bis August 2026 mit 1% bis 1,5% auf den Umsatz auswirken wird. Ohne diesen Rückgang erwartet Accenture ein Umsatzwachstum von 3% bis 6%.

Das Unternehmen kündigte ausserdem an, im kommenden Jahr mindestens 9,3 Milliarden Dollar in bar an die Aktionäre zurückzugeben, etwa 1 Milliarde US-Dollar mehr als im Vorjahr.

In den letzten Monaten hatte Accenture davor gewarnt, dass die von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Kürzungen der staatlichen Ausgaben für Beratungsunternehmen das Wachstum des Unternehmens behindern würden, und seine Aktien waren im vergangenen Jahr vor der Bekanntgabe der Ergebnisse am Donnerstag um etwa 30 % gefallen. (mc/ps)