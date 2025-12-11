Accenture und Anthropic starten Partnerschaft, um KI-Innovation voranzutreiben

Zürich – Accenture und Anthropic haben heute eine bedeutende Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, von KI-Pilotprojekten zur umfassenden Implementierung überzugehen. Die Unternehmen gründen die «Accenture Anthropic Business Group», in deren Rahmen rund 30’000 Fachkräfte geschult werden – eine bedeutende Investition in Talente, Lösungen und Markteinführungskompetenz.

Zudem lancieren die Unternehmen ein neues gemeinsames Angebot für CIOs zur Skalierung KI-gestützter Softwareentwicklung und werden gemeinsam Lösungen für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen, Life Sciences, das Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor entwickeln.

«Diese spannende Erweiterung unserer Partnerschaft mit Anthropic wird unseren Kunden helfen, den Wandel vom Experimentieren mit KI hin zu ihrem Einsatz als Katalysator für die Neuausrichtung des gesamten Unternehmens zu beschleunigen», sagt Julie Sweet, Chair und CEO von Accenture. «Durch die leistungsstarke Kombination der Claude-Fähigkeiten von Anthropic mit der KI-Expertise und dem Branchen- und Fachwissen von Accenture können Unternehmen KI verantwortungsvoll und schnell überall einbetten – von der Softwareentwicklung bis zum Kundenerlebnis. So können sie Innovationen vorantreiben, neue Wachstumsquellen erschliessen und das nötige Vertrauen aufbauen, um im Zeitalter der KI eine führende Rolle zu übernehmen.»

«KI verändert die Arbeitsweise fast aller Menschen. Unternehmen benötigen sowohl modernste KI als auch vertrauenswürdiges Fachwissen, um sie im grossen Stil einzusetzen. Accenture bringt tiefgreifende Erfahrung in der Unternehmenstransformation mit und Anthropic die fähigsten Modelle», so Dario Amodei, CEO und Mitgründer von Anthropic. «Unsere neue Partnerschaft bedeutet, dass Zehntausende von Accenture-Entwicklern Claude Code nutzen werden, was dies zu unserem bisher grössten Einsatz macht. Die neue Accenture Anthropic Business Group wird Unternehmenskunden helfen, unsere intelligentesten KI-Modelle zu nutzen, um erhebliche Produktivitätssteigerungen zu erzielen.»

Gründung der «Accenture Anthropic Business Group»

Die neue «Accenture Anthropic Business Group» macht Anthropic zu einem der ausgewählten strategischen Partner von Accenture. Rund 30’000 Accenture-Fachkräfte werden auf Claude geschult, darunter auch Ingenieure, die Claude in Kundenumgebungen implementieren, um die KI-Einführung in Unternehmen zu skalieren. Dieser Talentpool wird eines der weltweit grössten Ökosysteme von Claude-Anwendern umfassen. Die Teams kombinieren die KI-, Branchen- und Funktionskompetenz von Accenture und die engen Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern mit den Claude-Modellen und Claude Code von Anthropic sowie mit Handbüchern für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen.

Für Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Implementierung mit geringerem Risiko. Anstatt KI-Funktionen von Grund auf neu zu entwickeln, können Unternehmen auf einen bereits vorhandenen Pool von Claude-Experten zurückgreifen, um sofort vom Pilotprojekt zur Produktion überzugehen.

Neues Angebot zur Skalierung von KI-gestützter Softwareentwicklung

Accenture und Anthropic lancieren ein neues gemeinsames Angebot für CIOs, um den Nutzen zu messen und die breite Einführung von KI in ihren Entwicklungsabteilungen voranzutreiben. Dies wird das erste Produkt der Partnerschaft sein und einen strukturierten Weg bieten, um die Art und Weise, wie Unternehmenssoftware entworfen, erstellt und gewartet wird, zu verändern.

Das Angebot stellt Claude Code in den Mittelpunkt des Softwareentwicklungszyklus von Unternehmen, kombiniert mit drei Fähigkeiten von Accenture: einem Framework zur Quantifizierung realer Produktivitätssteigerungen und des ROI, einer Neugestaltung der Arbeitsabläufe für «AI-first»-Entwicklungsteams sowie einem Change-Management und Schulungen, die mit der Weiterentwicklung der KI Schritt halten. Dies kann Unternehmen helfen, Produktivitätssteigerungen bei Entwicklern in unternehmensweiten Nutzen für die Kunden umzuwandeln – durch schnellere Veröffentlichungen, kürzere Entwicklungszyklen und die Möglichkeit, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Entwicklung von Lösungen für regulierte Branchen

Accenture und Anthropic entwickeln zudem gemeinsam Branchenangebote mit einem anfänglichen Fokus auf stark regulierte Branchen – einschliesslich Finanzdienstleistungen, Life Sciences, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Hier stehen Unternehmen vor der doppelten Herausforderung, veraltete Systeme zu modernisieren und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Governance-Anforderungen einzuhalten. Zum Beispiel:

Finanzdienstleistungen: Die Fähigkeit von Claude, lange, komplexe Dokumente zu verarbeiten, kombiniert mit der regulatorischen Expertise von Accenture, hilft Banken und Versicherern, Compliance-Workflows zu automatisieren und schnellere Entscheidungen mit der in diesem anspruchsvollen Umfeld erforderlichen Präzision zu treffen.

Die Fähigkeit von Claude, lange, komplexe Dokumente zu verarbeiten, kombiniert mit der regulatorischen Expertise von Accenture, hilft Banken und Versicherern, Compliance-Workflows zu automatisieren und schnellere Entscheidungen mit der in diesem anspruchsvollen Umfeld erforderlichen Präzision zu treffen. Gesundheits- und Biowissenschaften: Die Expertise von Accenture in der F&E im Bereich Life Sciences, kombiniert mit den analytischen Fähigkeiten von Claude, hilft Forschern, proprietäre Datensätze abzufragen, Versuchsprotokolle zu erstellen und die Verarbeitung klinischer Studien zu optimieren.

Die Expertise von Accenture in der F&E im Bereich Life Sciences, kombiniert mit den analytischen Fähigkeiten von Claude, hilft Forschern, proprietäre Datensätze abzufragen, Versuchsprotokolle zu erstellen und die Verarbeitung klinischer Studien zu optimieren. Öffentlicher Sektor: KI-Agenten, die Bürger durch komplexe Behördendienste führen und dabei genaue, zugängliche Unterstützung bieten, während Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet bleiben.

Strategische Partnerschaft auf Basis gemeinsamer Werte

Die Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamen Bekenntnis zu verantwortungsvoller KI und kombiniert die «Constitutional AI»-Prinzipien von Anthropic mit der Governance-Expertise von Accenture. So können Unternehmen KI sicher, mit Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit einsetzen.

Um die praktische Zusammenarbeit mit den grössten Unternehmen der Welt zu unterstützen, integriert Accenture Claude in sein Netzwerk von Accenture Innovation Hubs. Diese Hubs dienen als Zentren für die sichere gemeinsame Entwicklung von KI und ermöglichen es globalen 2000-Kunden, KI-Lösungen in kontrollierten Umgebungen zu prototypisieren, zu testen und zu validieren, bevor sie unternehmensweit eingesetzt werden. (Accenture/mc/hfu)