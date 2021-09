Acronis gewinnt mit den Berner Young Boys einen weiteren Cyber Protection Partner und mit Backup One einen weiteren #CyberFit Delivery Partner

Schaffhausen – Acronis, Anbieter von Cyber Protection, und der amtierende und mehrfache Schweizer Fussballmeister BSC Young Boys haben heute offiziell eine Cyber Protection Partnerschaft bekannt gegeben, die von Backup ONE als offiziellem #CyberFit Delivery Partner unterstützt wird.

«Cyber Protection ist für unsere Leistung und unsere Geschäftsabläufe von grösster Bedeutung», sagte Wanja Greuel, CEO des BSC Young Boys. «Wir haben komplexe und vielfältige Bedürfnisse mit zahlreichen Geschäftseinheiten, die auf verschiedenen Plattformen arbeiten. Als Schweizer Verein sind wir stolz auf die Partnerschaft mit Acronis, die ebenfalls in der Schweiz ansässig ist, um unsere Daten vom Spielfeld bis zum Front Office und darüber hinaus zu schützen.»

BSC Young Boys reiht sich in die Liste der Sportteams auf der ganzen Welt ein, die sich für eine Partnerschaft mit Acronis Cyber Protect entschieden haben, einer innovativen, durch maschinelle Intelligenz (MI) erweiterten Lösung, die Datenschutz und Cybersicherheit miteinander verbindet, Cyberangriffe verhindert und Teams hilft, Ausfallzeiten zu vermeiden. Acronis kombiniert Automatisierung und Integration und gewährleistet die Prävention, Erkennung, Reaktion, Wiederherstellung und Analyse, die für den Schutz aller Arbeitslasten erforderlich sind, während gleichzeitig die Schutzmassnahmen rationalisiert werden. Acronis Cyber Protection bietet die SAPAS-Dienste (Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security), die für den Schutz des modernen Sports erforderlich sind.

«Acronis ist seit langem beim Schutz grosser Sportvereine auf der ganzen Welt präsent und wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in der Schweiz auszubauen», sagt Ronan McCurtin, VP Europa, Türkei und Israel bei Acronis. «Durch die Partnerschaft mit Backup ONE werden wir die Young Boys unterstützen und ihre Workloads vor den heutigen Cyber-Bedrohungen schützen. Die innovativen Cyberschutz-Technologien und -Services von Acronis werden den Young Boys helfen, in ihrem #CyberFit-Spiel an der Spitze zu bleiben.»

Der BSC Young Boys ist der erste Schweizer Super-League-Klub, der eine Partnerschaft mit Acronis eingeht. Der Klub schliesst sich damit mehr als 60 globalen Sportvereinen an, von denen die meisten an der Acronis #TeamUp-Initiative beteiligt sind. Diese bietet Managed Service Providern (MSP) innovative Möglichkeiten, ihr Geschäft mit Acronis auszubauen, indem sie die spannende Welt des Sportmarketings erschliessen. Als Teil dieser Initiative wird diese Partnerschaft von Backup ONE, einem nationalen Anbieter von Technologiedienstleistungen, unterstützt, der die Bereitstellung von Acronis-Cyberschutzlösungen für die Young Boys ermöglicht. (Acronis/mc/ps)

Über BSC Young Boys

Der BSC Young Boys, der Sportverein aus Bern, hat fünfzehn Mal die Schweizer Meisterschaft und sieben Mal den Schweizer Cup gewonnen. Seit 1925 werden die Heimspiele im legendären Wankdorf-Stadion ausgetragen, in dem 1954 auch das WM-Finale zwischen Deutschland und Ungarn stattfand. Im Jahr 2005 wurde das Stadion durch einen modernen Neubau ersetzt, der insgesamt 31’120 Zuschauer fasst.

Zuletzt feierten die Young Boys bemerkenswerte Erfolge: vier Schweizer Meistertitel in Folge, Gewinner des Schweizer Cups 2020, Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2018 und 2021.

Über die Backup ONE AG

Die Backup ONE ist die Schweizer Storage- und Backupspezialistin mit Sitz in Bern. Seit 2016 sichert Backup ONE Daten für Unternehmen und betreibt Storagelösungen im Tera- und Petabyte-Bereich. Als Acronis Platinum Partner bietet Backup ONE nicht nur das komplette Acronis Cyber Cloud Portfolio an, sondern bietet auch umfassenden Support rund um alle Acronis Produkte. Sämtliche Services sind as a Service (Cloud), als Hybridmodell oder on Premises erhältlich.