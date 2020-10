Acronis Global Cyber Summit 2020: Rund 10’000 Cyber Protection Professionals liessen sich auf den neusten Stand bringen

Schaffhausen – Acronis, der Anbieter von Cyber Protection-Lösungen, hat den Acronis Global Cyber Summit 2020 erfolgreich abgeschlossen. Teilgenommen haben rund 135 Fachleute aus 135 Ländern Welt, die sich über die neuesten Strategien und technologischen Fortschritte im Bereich Cyber Protection informieren wollten. 1’175 von ihnen wurden im Rahmen der kürzlich erweiterten Acronis #CyberFit Academy darin geschult, wie diese Technologien effektiv eingesetzt und verkauft werden können.

An der diesjährigen Konferenz, die vom 19. bis 21. Oktober als kostenlose virtuelle Veranstaltung angeboten wurde, haben 128 Vordenker, Cyber Security-Experten, Channel-Profis, Führungskräfte aus der Industrie sowie Sportstars teilgenommen, die in insgesamt 93 Sessions ihre Erfahrungen weitergegeben haben. Das komplette Programm des 2020 Summits ist ab sofort bis zum 20. Dezember 2020 als On-Demand-Videostream kostenlos öffentlich verfügbar.

Serguei Beloussov („SB“), Gründer und CEO von Acronis, der vom Hauptsitz in Schaffhausen aus präsentierte, sagte: „Die heutigen Herausforderungen durch Remote-Arbeit, komplexe IT-Anforderungen und Cyber-Bedrohungen haben ein enormes Interesse an Lösungen und Möglichkeiten hervorgerufen, die durch umfassende Cyber Protection-Lösungen bereitgestellt werden – sowohl für Unternehmen als auch für Service-Provider, die diese unterstützen. Der Erfolg der diesjährigen Veranstaltung ist ein deutlicher Ausdruck für dieses Wissensbedürfnis. Dabei hat sich die Acronis Community mit diversen IT-Channel- und IT-Team-Profis getroffen, um praktikable Einsichten, Lösungen und Strategien zu erarbeiten und zu vermitteln, die sofort umsetzbar sind. Wir sind stolz darauf, eine so hilfreiche Informationsveranstaltung ausgerichtet zu haben.“

Alle Tracks sind ab sofort auch on Demand verfügbar. (Acronis/mc/ps)