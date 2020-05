Acronis live Konferenz #CyberFit aus der Krise

Schaffhausen – Die neue Realität, in die wir alle eingetreten sind, hat unbekannte Herausforderungen und Risiken mit sich gebracht, insbesondere im virtuellen Raum, da die meisten Unternehmen und Einzelpersonen zur Digitalisierung gezwungen sind. Die kriminellen Aktivitäten nehmen in Krisenzeiten sprunghaft zu, da sich Cyberkriminelle die Situation zunutze machen.

So haben wir beispielsweise in der letzten Februarwoche, als zunehmend Unternehmen auf Remote Work umgestiegen sind, einen Anstieg der Ransomware-Vorfälle in Europa um 7% erlebt, gefolgt von einem Anstieg um 10% in der Woche danach.

Da die Tendenz steigend ist, benötigen Sie JETZT die richtigen Ansätze und Lösungen, damit Ihre IT nicht nur unbeschadet diese Zeit übersteht, sondern gestärkt aus der Pandemie hervorgeht.

Melden Sie sich jetzt zur Acronis Online-Konferenz an.

Erfahren Sie von Candid Wüest, Vice President Cyber Protection Research bei Acronis, mit welchen Tricks Cyberkriminelle die Unsicherheit der COVID-19 Pandemie ausnutzen und wie Sie diesen entgegenwirken können – auch in der Zeit nach dem Lockdown.

Zentrale Themen werden sein:

Aktuelle IT-Bedrohungen – von Corona Phishing-Mail bis hin zu Zoom Bombing

Vergessene IT-Risiken beim Home Office & Empfehlungen für die Zeit nach der Pandemie – vom unsicheren Router bis hin zum verlorenen Backup

Hilfreiche Tipps, wie Sie sich effizient vor Cyberattacken schützen

Dr. med. Tobias Gantner, MBA, LL. M. Mediziner, Jurist und Ökonom, Gründer und Geschäftsführer der HealthCare Futurists GmbH, zeigt Ihnen anhand praktischer Lösungen, welche Wege es aus der Krise geben kann.

Seine Strategien umfassen:

Telemedizin während und nach der Pandemie: Wie die Ohnearztpraxis eine hilfreiche Unterstützung für Patienten und Ärzte gleichermaßen ist

COVID-19 – das Chamäleon unter den Viren? Warum Corona Apps mehr sein können als Tracking und Tracing: Citizen Science mit Big Data und KI-Einsatz, um dem Virus auf die Spur zu kommen.

Warum Datenschutz und Selbstschutz neue Wege gehen müssen und diese Krise darin auch eine Chance bietet, die Zukunft selbst zu gestalten.

Weitere Informationen und Anmeldung zur kostenlosen Online-Konferenz…