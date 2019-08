Acronis True Image 2020 repliziert lokale Backups in die Cloud

Schaffhausen – Acronis, ein Anbieter für Cyber Protection-Lösungen, gab heute die Veröffentlichung der neuen Version seiner preisgekrönten Cyber Protection-Lösung für Privatanwender Acronis True Image 2020 bekannt. Im Zuge der Ankündigung erklärte das Unternehmen ausserdem, dass die neue Version den Benutzern die automatische Replikation lokaler Backups in die Cloud ermöglicht. Damit ist es die erste Lösung für Privatanwender, die die von praktisch allen Experten empfohlene 3-2-1-Backup-Regel für Datensicherungen automatisiert.

Die Replikationsfunktion Dual Protection ist nur eine der mehr als 100 Verbesserungen und neuen Funktionen in Acronis True Image 2020, die die Leistung, Kontrollmöglichkeiten und Sicherheit der Lösung weiter optimieren.

„Da wir uns heute so stark auf Daten verlassen, sind unsere digitalen Ressourcen so wertvoll wie nie zuvor. Doch das bedeutet auch, dass wir heute mehr Daten und Geräte als je zuvor verwenden. Der Schutz all dieser Ressourcen vor kontinuierlich wachsenden Cyberrisiken ist mit einigen Herausforderungen verbunden, zum Beispiel durch gesteigerte Komplexität sowie wachsende Sicherheits- und Kostenprobleme“, erklärt Serguei „SB“ Beloussov, Gründer und Geschäftsführer von Acronis. „Da Acronis umfassende Cyber Protection einfach, effizient und sicher macht, können Benutzer damit sicherstellen, dass alle ihre Daten geschützt sind.“

Die Veröffentlichung der aktuellen Acronis Lösung verwirklicht die Vision von Cyber Protection, die herkömmlichen Datenschutz und Cybersicherheit in einer Lösung kombiniert. Dank dieses Ansatzes deckt Acronis True Image 2020 als einzige Lösung für Privatanwender alle fünf Vektoren der Cyber Protection ab: Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Authentizität und Sicherheit (Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security, kurz: SAPAS).

Dieser einzigartige Ansatz bedeutet, dass Acronis True Image 2020 einfache, effiziente und sichere Cyber Protection für Privatanwender, Prosumer und Heimbetriebe bietet.

Einfache, zuverlässige Backups

Als branchenweit anerkannter Innovator hat Acronis bereits einige Vorreiterprodukte auf den Markt gebracht, die Benutzerdaten schützen. Dazu gehören die ersten vollständigen Image-Backups für Privatanwender und die erste Backup-Lösung, die gerade ausgeführte Systemlaufwerke klonen kann – sowohl unter Windows als auch unter Mac. Zudem bietet Acronis weiterhin die einzige Backup-Lösung, die mithilfe von künstlicher Intelligenz vor Malware schützt und Blockchain-basierte Zertifizierung und Verifizierung der Datenauthentizität umfasst. Die neueste Innovation des Unternehmens sind automatisierte Replikationen lokaler Backups in der Cloud.

Durch Acronis True Image 2020 können Benutzer alle Daten, Applikationen und Systeme schützen. Nachdem unabhängige Labore bereits festgestellt haben, dass Acronis True Image bis zu 10-mal schneller ist als Mitbewerberprodukte, führt die Version 2020 ein neues Backup-Format ein, das sowohl die Leistung als auch die Backup- und Recovery-Geschwindigkeit noch weiter steigert. Zudem können Benutzer dadurch noch schneller ihre Cloud Backups durchsuchen.

Über die neuen Benachrichtigungen in der Taskleiste erhalten Benutzer topaktuelle Informationen zum Status ihrer Backups, sodass sie Probleme schnell beheben können. Ausserdem erhalten sie aktuelle Hinweise dazu, wie sich ihre Cyber Protection verbessern lässt.

Das Engagement des Unternehmens für den Schutz von Daten durch zuverlässige Backups bringt Acronis True Image regelmässig Empfehlungen von Branchenführern wie Tech Data ein.

„Die Nachfrage nach Cyber Protection-Lösungen von Tech Data-Partnern steigt mit jedem Jahr immer mehr. Acronis ist die am stärksten wachsende Marke in diesem Segment. Dank ihrer Lösungen sind mehr als 1 Petabyte an Daten jetzt #CyberFit“, sagt Daniel Isidro, Commercial Product Manager, ESD, Tech Data. „Mit Acronis True Image 2020 können wir unseren Prosumer-Kunden einfache, effektive und sichere Cyber Protection sowie die beruhigende Gewissheit bieten, dass ihre Daten lokal und in der Cloud gespeichert sind. Wir sehen ein kontinuierliches Wachstum unserer ESD-Plattform Digital On-Demand von mehr als 50 % pro Jahr.“

Grössere Kontrolle

Zusätzlich zur verbesserten Backup-Technologie gewährleistet Acronis True Image 2020, dass die Daten der Benutzer überall geschützt sind. Die neue Version bietet Benutzern die Möglichkeit, die WLAN-Netzwerke auszuwählen, in denen Backups ausgeführt werden dürfen, um getaktete Verbindungen sowie ungesicherte Netzwerke und damit Gefahren für ihre Daten zu vermeiden.

Ausserdem können Benutzer sicherstellen, dass ihre Backups ihre Computer nicht beeinträchtigen, zum Beispiel den Laptop-Akku leeren. Mit Acronis True Image 2020 können die Benutzer kontrollieren, wann Backups im Akkubetrieb ausgeführt werden dürfen. So können sie die Backup-Erstellung im Akkubetrieb vollständig verhindern oder einen Mindestladestand festlegen, z. B. dass Backups bei weniger als 40 % Kapazität nicht ausgeführt werden.

Mehr Schutz vor Cyberbedrohungen

In den vergangenen drei Jahren war Acronis True Image die einzige Backup-Lösung für Privatanwender mit integriertem Malware-Schutz, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Die integrierte Technologie mit dem Namen Acronis Active Protection stoppt Ransomware und Kryptojacking-Angriffe in Echtzeit – mit automatischer Wiederherstellung aller betroffenen Dateien.

Statt nach bekannten Malware-Signaturen zu suchen, überwacht die Technologie das System nach Verhaltensweisen, die auf Angriffe hinweisen. Dank dieses Ansatzes kann sie äusserst effektiv alle Angriffe erkennen und abwehren – einschliesslich bislang unbekannter Ransomware-Varianten. Fakt ist, dass im letzten Jahr mehr als 400.000 Ransomware-Angriffe erfolgreich abgewehrt wurden.

Diese bereits zuvor effektive KI-gestützte Abwehr wurde für Acronis True Image 2020 noch weiter verbessert, d. h. die neue Version nutzt erweiterte Machine Learning-Modelle, durch die Acronis True Image 2020 jetzt Cyberangriffe aller Art noch effektiver stoppen kann.

„Die meisten Privatanwender sind sich der Bedeutung von Backups für den Schutz ihrer digitalen Informationen vor Datenverlust bewusst. Doch viele sind sich nicht der zunehmenden Bandbreite und Komplexität böswilliger Angriffe wie Ransomware bewusst. Acronis hat einen umfassenden Cyber Protection-Ansatz entwickelt, der Backup- und Cyber Protection-Funktionen zu einer Cloud-basierten Plattform zur privaten Nutzung miteinander vereint“, so Andrew Smith, Research Manager, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group bei IDC. „Die Neuerungen in True Image unterstützen Benutzer dabei, ihre Backups zu automatisieren und zu sichern. Ausserdem werden moderne Cyberbedrohungen zuverlässiger erkannt und abgewehrt.“

Preise und Verfügbarkeit

Drei Versionen von Acronis True Image sind verfügbar:

Standard ist eine Dauerlizenz für Kunden, die ihre Daten ausschliesslich auf lokalen Laufwerken speichern. Diese Version enthält keine Cloud Storage- oder Cloud-basierten Funktionen. Lokale Backups für eine unbegrenzte Anzahl an Mobilgeräten sind enthalten. Die Preise beginnen ab 49,99 € pro Computer.

Advanced (die beliebteste Option) ist ein 1-Jahres-Abonnement, das 250 GB Acronis Cloud Storage und Zugriff auf alle Cloud-basierten Funktionen umfasst – einschliesslich lokaler und Cloud Backups einer unbegrenzten Anzahl an Mobilgeräten. Die Preise beginnen ab 49,99 € pro Jahr und Computer.

Premium ist ein 1-Jahres-Abonnement einschliesslich Blockchain-basierter Datenzertifizierung, digitalen Signaturfunktionen und 1 TB Acronis Cloud Storage. Die Preise beginnen ab 99,99 € pro Jahr und Computer.

Alle Versionen umfassen Acronis Active Protection, den KI-gestützten Malware-Schutz sowie Abdeckung einer unbegrenzten Anzahl an Mobilgeräten. Abonnement-Kunden können bei Bedarf zusätzlichen Cloud Storage erwerben. (Acronis/mc/ps)

Acronis

Acronis True Image 2020