Aderis startet Europa-Expansion in Österreich: Live Finance für den Mittelstand

Kilchberg – Aderis, ein Schweizer KI-Softwareunternehmen, startet seinen EU-Aufbau in Österreich. Mit der Live Finance Plattform richtet sich Aderis an mittelständische und grössere Unternehmen, die ihr Finanzwesen auf eine neue technologische Grundlage stellen wollen.

Mit Peter Wenauer als Head of Sales und Oliver Pillwein als Head of Customer Success baut Aderis ein lokales Team auf, das Unternehmen beim Wechsel auf Live Finance begleitet.

Erfahrung aus dem österreichischen Finanzmarkt

Peter Wenauer kennt die Anforderungen von Finanzabteilungen, Steuerberatung und Buchhaltung in Österreich seit vielen Jahren. Als langjähriger Geschäftsführer von DATEV Österreich hat er die Digitalisierung des Rechnungswesens im Land massgeblich mitgeprägt. Bei Aderis verantwortet er als Head of Sales den Vertrieb.

«Im Finanzwesen beginnt ein Technologiewechsel: KI-native Systeme werden für Unternehmen zur neuen Grundlage. Der Markt beginnt sich entsprechend neu zu ordnen. Aderis steht für diese neue Generation und zeigt eindrucksvoll, was heute bereits möglich ist», sagt Peter Wenauer.

Oliver Pillwein verantwortet als Head of Customer Success die Betreuung der Kunden im DACH-Raum. Er und sein Team begleiten Kunden von der Migration bis in den laufenden Betrieb und stellen sicher, dass Anforderungen in Buchhaltung und Steuern von Beginn an abgebildet sind.

Ein Markt vor dem Generationenwechsel

Bestehende Finanzsysteme erreichen das Ende ihres Lebenszyklus und lösen neue Migrationszyklen aus. Die nächste Generation von Finanzplattformen ist KI-nativ, modular und offen konzipiert. Wer jetzt migriert, investiert in die Zukunft.

Gleichzeitig werden qualifizierte Fachkräfte im Accounting knapper. Und KI ist erstmals in der Lage, zentrale Finanzprozesse mit der notwendigen Genauigkeit zu automatisieren. Auch wenn der Einsatz von KI im Finanzbereich noch diskutiert wird, setzt sich die Mehrheit der Unternehmen bereits intensiv mit konkreten Lösungen auseinander.

Live Finance für den europäischen Mittelstand

Aderis ist eine von Grund auf KI-nativ entwickelte Live Finance Plattform. Die Buchhaltung läuft autonom auf einem KI-basierten Kern, jede Zahl bleibt bis zur Quelle nachvollziehbar. Offen konzipiert, orchestriert die Plattform den gesamten Finanzzyklus über Gesellschaften, Bücher und Währungen hinweg in Echtzeit. Entwickelt in und für die Schweiz und Europa.

«Mit Peter Wenauer und Oliver Pillwein gewinnen wir zwei Persönlichkeiten, die den österreichischen Markt und seine Anforderungen aus nächster Nähe kennen. Österreich ist für uns der erste Schritt in Europa, weitere Märkte werden folgen», sagt Elian Kool, CEO von Aderis.

Aderis richtet sich branchenübergreifend an mittelständische und grössere Unternehmen in Europa, insbesondere mit mehreren Gesellschaften und Währungen. Zu den Kunden zählen unter anderem Unternehmen aus Produktion, E-Commerce, Medtech und Hospitality. (Aderis/mc/hfu)