adesso und Crealogix erweitern ihre Partnerschaft

Zürich – Der Beratungs- und IT-Dienstleister adesso und das Fintech-Unternehmen Crealogix arbeiten bereits in Deutschland eng zusammen und haben dort unter anderem mit der Umsetzung eines Firmenkunden-Portals für die Helaba-Landesbank erfolgreich Kundenprojekte realisiert. Nun wird diese Partnerschaft ausgeweitet. Gemeinsam will man künftig Transformationsprojekte bei Finanzdienstleistern in der Schweiz und Italien umsetzen.

Am Anfang der gemeinsamen Partnerschaft steht ein grosses Erfolgsprojekt: Die Helaba Landesbank Hessen Thüringen hat das Informationsportal für Firmenkunden erfolgreich mit adesso als Implementierungspartner und Crealogix als Software-Dienstleister eingeführt. Das neue digitale Banking-Portal für Immobilien- und Firmenkunden beinhaltet den vollständigen Überblick über Finanz- und Kontodaten für Geschäftskunden und sichere Kommunikationskanäle innerhalb einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Aus diesem Kundenprojekt entstand letztes Jahr eine strategische Partnerschaft in Deutschland. Diese Erfolgsgeschichte wird nun mit einem Partnerschaftsvertrag in der Schweiz untermauert.

Finanzinstitute erhalten durch die enge Kooperation von adesso und Crealogix Beratungsleistungen und erprobte Lösungen aus einer Hand – von Spezialisten, welche die Bedürfnisse und Herausforderungen der Branche fundiert kennen. Da die adesso Schweiz AG seit Anfang 2020 zudem über einen sehr gut ausgebauten Standort in Lugano verfügt, ist man in der Lage, neben Kunden aus dem DACH-Raum künftig auch italienische Finanzinstitute zu bedienen.

Das Produktportfolio der Crealogix umfasst Lösungen von Mobile Banking, Banking-Plattformen bis hin zu Conversational Banking. Insbesondere dieses Angebot wird zukünftig für die Branche noch weiter an Relevanz gewinnen. Während bis vor kurzem noch E-Mail und Telefon die dominierenden Kommunikationsmittel waren, wird im Kommunikationsverhalten über alle Nutzergruppen hinweg immer mehr auf text-, sprach- oder videobasierte Messaging-Möglichkeiten zurückgegriffen. Dieser Trend ist auch bei den Banking-Kunden spürbar und zwingt die Finanzinstitute zu einer Modernisierung ihrer Kommunikationskanäle und Kundeninteraktion.

In der Zusammenarbeit mit adesso können innovative Branchenanforderungen bei der Einbindung von Crealogix-Lösungen berücksichtigt werden. Dazu Dr. Michael Hartmann, Head of Business Line Financial Services bei der adesso Schweiz AG: «adesso und Crealogix verbindet eine jeweils fast 25-jährige Erfahrung im Banking- und IT-Markt. In dieser Zeit hat adesso seine Beratungs-Expertise ausgeweitet und Crealogix die Qualität ihrer Produktlösungen für den Finanzmarkt immer besser zugeschnitten und optimiert.» Jordi Pérez, Managing Director DACH & CEE bei Crealogix ergänzt: «Gemeinsam können wir der Bankenbranche eine bessere Systemumgebung zur Modernisierung und Erweiterung ihrer Kundenkanäle liefern – mit dem Ziel der Verbesserung der Customer Experience.» (adesso/mc)

