Adnovum: Simon Dummermuth wird Managing Director der Market Unit Public Sector

Zürich – Simon Dummermuth, bisher Head of Public Sector & Defense Operations bei Eviden, übernimmt ab 1. Januar 2024 die Leitung und strategische Weiterentwicklung der Market Unit Public Sector bei Adnovum. Er folgt auf Stefan Hediger, der nach langjährigem Engagement für Adnovum in den Ruhestand tritt.

Simon Dummermuth verfügt über einen Master in Advanced Engineering und Process Management der SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera) und einen MBA in Business Consultancy der MSU London. Als Head of Public Sector & Defense Operations bei Eviden (früher Atos) verantwortete er das operative Geschäft der Abteilung Public Sector & Defense und der Business Unit Command Control & Intelligence von Atos Schweiz.

Davor war er für RUAG International in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Director Operations und Mitglied der Geschäftsleitung. Simon Dummermuth wirkte unter anderem bei Siemens, Nokia, Enotrac und RUAG als Ingenieur und lehrt an Fachhochschulen zu Industrie-4.0-Themen. (Adnovum/mc)