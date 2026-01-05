AGILITA: Cloud, Daten, KI – wie der Mittelstand den digitalen Wandel konkret

Zürich – Die SAP NOW Zürich hat gezeigt, wie digitale Technologien den Mittelstand konkret verändern. Cloud-Applikationen, konsistente Daten und Business-AI sind längst keine Schlagworte mehr, sondern echte Hebel für neue Arbeitsweisen. Am Beispiel von Baur au Lac Vins wird sichtbar, wie moderne Technologie den Alltag verändert – und wie Unternehmen den Wandel mu-tig gestalten.

Besonders im Mittelstand zeigt sich, wie Cloud ERP, konsistente Echtzeitdaten und KI nicht nur Prozesse verändern, sondern neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen und damit auch echte Wertschöpfung erzeugen. Wer die SAP NOW in Zürich besucht hat, konnte es dieses Jahr spüren: Der Wandel hin zu einer neuen Arbeitsweise ist real. Und genau hier liegt das Momentum, das wir bei AGILITA seit zwei Jahren in über 200 aktiven Projekten in der Schweiz und in Deutschland beobachten.

AGILITA denkt diesen Wandel als Flywheel – ein sich selbst verstärkender Kreislauf: Cloud Applikationen → Daten → KI → neue Arbeitsweisen → mehr Wertschöpfung.

Tradition trifft Cloud am Beispiel von Baur au Lac Vins

Als gutes Beispiel dient dafür Baur au Lac Vins. Das Weinhandelshaus mit Sitz in Regensdorf steht für exklusive Weinkultur, persönliche Beratung und ein Sortiment von über 3000 edlen Tropfen. Als Teil des renommierten Baur au Lac Hotels verbindet das Unternehmen Tradition mit digitaler Exzellenz und zeigt, wie auch Premiumanbieter den Wandel aktiv gestalten. Baur au Lac Vins setzt auf SAP Cloud ERP, um Prozesse zu modernisieren, Komplexität zu reduzieren und Wachstum zu ermöglichen, im Laden, im B2B und im Online-Shop. Die Vorteile der Cloud zeigen sich im Alltag: Automatische Updates, integrierte Best Practices und eine Organisation, die schneller und klarer arbeitet. Das klingt pragmatisch. Und genau darin liegt der Kern: Cloud schafft Ordnung, Struktur und Geschwindigkeit.

Daten als Erlebnis – nicht nur Technologie

Daten spielen dabei eine zentrale Rolle. Am AGILITA-Stand konnten Besucherinnen und Besucher den digitalen Kundenprozess live erleben, vom Online-Profil bis zur personalisierten Weinempfehlung. Daten sind hier nicht abstrakte Technologie, sondern Teil des Kundenerlebnisses. Möglich wird das durch eine Cloud-Architektur, die Daten konsistent und ohne Silos verfügbar macht.

Die SAP NOW selbst gilt als zentrale Plattform für digitale Innovation im deutschsprachigen Raum. Mittelständische Unternehmen, Technologiepartner und SAP-Fachpersonen treffen sich hier, um konkrete Lösungen zu diskutieren, nicht nur um über Visionen zu plaudern. Der Fokus liegt auf Praxis, Nutzen und Umsetzung.

KI im Alltag: Entlastung statt Ersatz

Ein weiterer Baustein ist die Künstliche Intelligenz (KI). In einem Vortrag präsentierte AGILITA die App AGIL AI.TimeManager, eine Lösung zur automatisierten Zeit- und Leistungserfassung. KI schlägt Tätigkeiten vor, wandelt Sprachaufnahmen in Berichte um und erinnert auf Basis von Kalenderdaten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Weniger manuelle Arbeit, mehr Präzision, mehr produktive Zeit. KI ersetzt dabei niemanden, sie unterstützt, entlastet und schafft den Mitarbeitenden die Zeit für das Wesentliche.

Gerade im Mittelstand entfaltet KI dabei ihr Potenzial: Sie automatisiert Routine, schafft Transparenz und unterstützt Entscheidungen. Innovative Lösungen wie der AGIL AI.TimeManager zeigen, dass KI nicht nur für Konzerne gedacht ist, sondern für alle, die effizienter arbeiten wollen.

Jetzt handeln – mit System und Mut

Der Wandel ist da – und das Flywheel aus Cloud, Daten und KI dreht sich längst. Für KMUs heisst das nicht: Alles auf einmal, sondern vielmehr: Klug starten, Standards nutzen, KI dort einsetzen, wo sie konkret hilft. Wer heute beginnt, gestaltet morgen mit. Denn die Frage ist nicht mehr, ob der Wandel kommt – sondern wer ihn mutig mitgestaltet. (AGILITA/mc/hfu)