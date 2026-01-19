All for One akquiriert SAP-Procurement-Spezialisten apsolut

Filderstadt – Die All for One Group SE, IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, wird alle Anteile an dem internationalen Procurement Spezialisten und SAP Gold Partner apsolut erwerben. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unterzeichnet.

Mit dem Erwerb der apsolut group wird die All for One Group ihre Position auf dem SAP-Markt weiter ausbauen und ihre globale Lieferfähigkeit deutlich voranbringen. Als langjähriger SAP Gold und vielfach ausgezeichneter SAP Ariba Partner of the Year hilft der Procurement Spezialist seinen mehr als 400 Kunden ihr Beschaffungswesen zukunftsfähig zu digitalisieren. So werden die fast 500 Beschäftigten des Bielefelder Beratungsunternehmens, darunter mehr als 300 SAP Procurement Consultants, die Umsetzungsstärke von All for One als Beratungs- und Servicehaus für ganzheitliche Unternehmenstransformation vorantreiben und ihre Expertise im Bereich SAP Procurement deutlich stärken.

Gemeinsam auf dem Weg zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt

»Für All for One ist die Akquisition strategisch. Die apsolut group ist mit ihren weltweit 20 Standorten, darunter Niederlassungen in Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Indien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, international aufgestellt. Hinzu kommt: apsolut adressiert im stark nachgefragten Beschaffungssegment neben dem uns angestammten Mittelstand in erster Linie den gehobenen Mittelstand und Konzerne – zahlreiche DAX-notierte Unternehmen sind apsolut-Kunden. Dadurch erschliessen sich beiderseitig neue Märkte und Länder mit grossem Potential«, erklärt Michael Zitz, CEO der All for One Group.

»apsolut ist die Nummer 1 im Bereich SAP Procurement. All for One ist die Nummer 1 im SAP Cloud Business und in der SAP Transformation. Gemeinsam wollen wir in unseren Branchen und Zielsegmenten zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt werden. Was uns zudem eint, ist unser beiderseitiges Kundenverständnis: Nachhaltigen und nachweisbaren Geschäftsnutzen zu generieren, den Kunden in seiner Wettbewerbsfähigkeit voranzubringen, ist das, worauf es ankommt«, so Michael Zitz weiter.

Thomas Herbst, Gründer und Geschäftsführer von apsolut: »Die Akquisition durch die All for One Group ist der zentrale Hebel für eine konsequente Wachstumsstrategie und Ausdruck meines vollen persönlichen Commitments zu diesem wegweisenden unternehmerischen Schritt. apsolut ist heute Marktführer im Procurement; gemeinsam werden wir diese Stärke gezielt weiterentwickeln – zu einem führenden SAP-Beratungs- und Servicehaus mit globaler Reichweite.«

»Die Kombination aus einer breiten und starken All for One Kundenbasis und dem erstklassigen globalen SAP Netzwerk United VARs, dessen Gründungsmitglied All for One ist, wird unsere Marktposition stärken. Gleichzeitig schaffen wir ein hochprofessionelles Setup, das nicht nur die Internationalisierung der All for One Group aktiv voranbringt, sondern mit All for One als SAP-Komplettanbieter unseren Kunden eine ganzheitliche Unternehmenstransformation aus einer Hand ermöglicht. Dabei bleibt es mein persönlicher Anspruch unsere unternehmerische Identität, unsere einzigartige Kultur und unseren Spirit auch in der nächsten Wachstumsphase konsequent zu bewahren«, betont Thomas Herbst.

»Die Transaktion wird die Position von All for One in allen Bereichen des modernen Beschaffungswesens stärken und auf Internationalität, Wachstum und Kundennutzen gleichermassen einzahlen. Ganz wichtig dabei: apsolut und All for One haben die gleiche DNA; beide Unternehmen sind erfahrene SAP-Dienstleister. Wir passen zueinander und ergänzen uns perfekt«, resümiert All for One Group Finanzvorstand Stefan Land. »Ich freue mich sehr darüber, in das neue Jahr mit dieser starken Botschaft in Richtung Markt und Kunden starten zu können«.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und soll noch im ersten Quartal 2026 erfolgen. (All for One/mc/hfu)

All for One Group SE