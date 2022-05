AGILITA eröffnet das erste AppHaus der Schweiz in Zürich.

Wallisellen – AGILITA schliesst sich dem wachsenden globalen SAP AppHaus Network an, das sich über 22 Standorte weltweit erstreckt. Dazu zählen fünf SAP-betriebene Niederlassungen in Städten wie Heidelberg, Seoul und Palo Alto sowie 17 Partnerstandorte.

Das SAP AppHaus Network ist eine von SAP ins Leben gerufene Gemeinschaft, die mit ihren Partnern Ko-Innovationsprojekte mit Kunden durchführen. In dem Netzwerk geht es darum, Unternehmen bei der digitalen Transformation und innovativen Veränderungen bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Die Zusammenarbeit orientiert sich dabei an SAPs menschenzentriertem Ansatz für Innovationbasierend auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP). SAP BTP ist die Grundlage des intelligenten Unternehmens, das die Integration, Erweiterung und Umwandlung von Daten in Werte über alle Datenbestände und Anwendungen von SAP und Drittanbietern hinweg ermöglicht.

Thomas Neuhaus, Head of Digital Transformation bei AGILITA, erklärt, dass AGILITA mit KMUs zusammenarbeitet, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die ihnen helfen, in der heutigen, sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein. Er betont, dass es für KMUs in der Schweiz entscheidend ist, neue technologische Innovationen zu nutzen, um Kunden zu gewinnen und zu binden.

Der Einsatz eines menschenzentrierten Ansatzes, der Design Thinking und Architecture Thinking vereint, in Kombination mit SAP BTP als technologischen Treiber trägt dazu bei, dass sich die Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und nicht auf lästige, zeitintensive administrative Aufgaben.

«Dank unserer Erfahrung und unseres Fachwissens in Bezug auf die SAP Business Technology Platform und ihre Bereitstellung in komplexen Umgebungen sind wir in der Lage, globale Projekte termingerecht und unter Einhaltung des Budgets durchzuführen», erklärt Thomas Neuhaus.

Für weitere Informationen besuchen Sie die AGILITA AppHaus Zürich Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt. (AGILITA/mc/ps)