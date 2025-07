Elektroantriebe nehmen zu – und die Schweiz liebt ihre SUVs

Zürich – Wie eine aktuelle Analyse der Online-Plattform AutoScout24 zeigt, interessieren sich immer mehr Schweizer:innen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Sinkende Preise wirken zusätzlich attraktiv. Gleichzeitig hält der SUV-Trend hält an: Trotz der Klimadebatte bleibt die Fahrzeugkategorie beliebt.

Im ersten Halbjahr 2025 ist die Zahl der Inserate für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf der Online-Plattform AutoScout24 erneut gestiegen. Ein Trend, der sich bereits Anfang Jahr abgezeichnet hatte. Damals prognostizierte Matthias Bischof, Director Business Customers bei AutoScout24 der SMG Swiss Marketplace Group, dass strengere CO2-Zielwerte Händler unter Druck setzen würden, mehr umweltfreundliche Fahrzeuge zu vermarkten.

Tatsächlich nahm das Neuwagenangebot bei Plug-in-Hybriden am stärksten zu (+15,5 %), gefolgt von Mild-Hybriden (+12,6 %) und vollelektrischen Fahrzeugen (+8,6 %). Im Occasionsmarkt sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten: Besonders Mild-Hybride (+19,2 %) und Plug-in-Hybride (+14,5 %) verzeichneten Zuwächse. «Wir stellen fest, dass die Akzeptanz hybrider Antriebstechnologien in der Schweiz kontinuierlich wächst», sagt Alberto Sanz de Lama, Managing Director von AutoScout24 der SMG Swiss Marketplace Group.

SUVs bleiben beliebteste Fahrzeugkategorie

Trotz wachsender Diskussionen rund um Nachhaltigkeit behaupten sich SUVs auch 2025 als beliebteste Fahrzeugklasse auf AutoScout24. Im ersten Halbjahr wurden über 40’000 neue und mehr als 150’000 gebrauchte SUVs auf der Plattform inseriert. Das entspricht einem Anstieg von 3,4 Prozent bei Neuwagen und 5,4 Prozent bei Occasionen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die teils heftig debattierte SUV-Steuer scheint die Attraktivität der Fahrzeugklasse nicht zu dämmen – und auch die Kategorie der Minivans verzeichnete in den letzten Monaten ein deutliches Wachstum mit einem Plus von 6,7 Prozent bei neuen und 7,3 Prozent bei gebrauchten Fahrzeugen. Bei den meist inserierten Neuwagen führten weiterhin der Škoda Fabia, VW Golf und VW Polo das Ranking an. Im Gebrauchtwagenmarkt dominierten wie in den Vorperioden der VW Golf, die Škoda Octavia und der VW Tiguan.

Der Preisdruck nimmt zu

Bereits zu Jahresbeginn hatte Matthias Bischof erwartet, dass ein wachsendes Angebot den Preisdruck im Gebrauchtwagenmarkt erhöhen würde. Diese Entwicklung spiegelt sich nun in den Zahlen des ersten Halbjahres wider. Während die Durchschnittspreise für Neuwagen im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 leicht auf 61’551 Franken anstiegen (+1,2 %), sanken die Preise für Occasionsfahrzeuge minimal auf 37’481 Franken (-0,3 %). Besonders auffällig war der Preisrückgang bei Elektroautos: Gebrauchte Modelle wurden durchschnittlich 4,1 Prozent günstiger. Noch markanter war der Rückgang bei neuen Elektrofahrzeugen: hier sank der Durchschnittspreis um 5,4 Prozent auf aktuell rund 57’436 Franken. Im Gegensatz dazu stiegen die Preise für neue Plug-in-Hybride (+5,6 %) und Mild-Hybride (+4,6 %) spürbar an. (pd/mc/pg)