AGILITA gewinnt SAP MEE Award for Partner Excellence 2024 for GROW with SAP

Wallisellen – Die AGILITA AG in Wallisellen erhält in diesem Jahr den SAP MEE Award for Partner Excellence 2024 für GROW with SAP.

Mit dem Award werden aussergewöhnliche Leistungen von SAP-Partnerfirmen in den Bereichen Vertrieb, Innovation, Technologie und Services in den verschiedenen Regionen ausgezeichnet. Jeweils zum Jahresstart werden Partnerfirmen für ihr Engagement gewürdigt, ihre Kunden in der Cloud-Transformation zu unterstützen und Innovation voranzutreiben.

Der Award ist für AGILITA eine Bestätigung ihrer Arbeit und spornt an, ihre Begeisterung für Innovation und Digitalisierung weiterhin zu teilen. AGILITA drückt ihren Dank bei SAP Schweiz für die langjährige erfolgreiche Partnerschaft und bei SAP Deutschland für den fulminanten Start in den neuen Markt aus. (AGILITA/mc)