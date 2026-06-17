Also beschleunigt KI-Programm

Emmen – Der IT-Händler Also baut seine Plattform mit KI-Lösungen aus. Der volle Funktionsumfang solle bis im kommenden August verfügbar sein, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Mit einem Programm mit dem Namen «KI Elite Partner Programm» will das Unternehmen ausserdem über 140’000 Reseller in ganz Europa befähigen, KI-Nachfrage in praxisnahe Kundenlösungen umzuwandeln. Auf dieser Grundlage habe Also bereits mehr als 1000 Schulungen durchgeführt und über 30’000 Teilnehmende geschult.

Das KI-Angebot von Also umfasst laut den Angaben einen kuratierten Katalog agentenbasierter KI-Bausteine. Es kombiniere bewährte KI-Tools, KI-fähige Infrastruktur, AI PCs, Cybersecurity und vertikale KI-Anwendungen in einer skalierbaren Plattform. (awp/mc/pg)