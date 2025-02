Also erhöht 2024 trotz Gewinnrückgang die Dividende

Emmen – Der IT-Grosshändler Also hat im vergangenen Jahr zwar wie bereits aus Eckdaten bekannt ein tieferes Ergebnis erzielt. Dennoch sollen die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten.

Der Nettoerlös aus Lieferung und Leistung sank 2024 um 4,5 Prozent auf 9,51 Milliarden und der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 5,3 Prozent auf 234,1 Millionen Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte.. Erste Eckdaten im Januar hatten bereits auf ein solches Ergebnis hingedeutet.

Unter dem Strich erzielte Also einen Reingewinn von 115,3 Millionen Euro, was einem Minus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital erreichte damit 29,6 Prozent nach 25,7 Prozent im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen wie ebenfalls bereits im Januar angekündigt erneut eine höhere Dividende erhalten. So will Also 5,10 Franken nach 4,80 Franken im Jahr davor ausschütten. Zudem wurden weitere Aktienrückkäufe in Höhe von 120 Millionen Euro angekündigt.

Erwartungen teilweise übertroffen

Mit den Zahlen hat Also die Schätzungen von Analysten beim EBITDA und Reingewinn verfehlt, bei der Ausschüttung indes positiv überrascht.

Beim Blick in die Zukunft gibt sich Also zuversichtlich: Für 2025 wird ein EBITDA von 285 bis 325 Millionen Euro angestrebt, die Kapitalrendite (ROCE) soll bei über 17 Prozent liegen.

Zudem passt das Unternehmen seine Mittelfristziele an. Neu wird für einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren ein EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro angestrebt, der ROCE soll bei über 25 Prozent liegen. Bislang sollte ein EBITDA von 350 bis 450 Millionen und ein ROCE von über 30 Prozent erreicht werden. (AWP/mc/pg)