Also verfügt auch nach Westcoast-Deal über Mittel für zukünftiges Wachstum

Emmen – Der IT-Grosshändler Also verfügt laut eigenen Angaben auch nach dem Kauf von Teilen der Firma Westcoast über genug Geld für zukünftiges Wachstum. Nach einem rekordschnellen Abschluss nach der Fusionsfreigabe konsolidiert Also bereits seit dem 1. März die Finanzen mit den Briten.

Den Kaufpreis habe man zu einem Viertel mit eigenen Aktien aus einem früheren Rückkaufprogramm bestritten, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué. Den Rest habe Also aus bestehenden Reserven und ohne Fremdfinanzierung bezahlt.

Einen genauen Kaufpreis für Westcoast hatte Also nie genannt. Das EBITDA-Multiple belief sich auf rund 6, erklärte das Unternehmen nun in der Mitteilung. Gemäss früheren Angaben kamen die entsprechenden Westcoast-Aktivitäten in 2024 auf einen EBITDA von 73 Millionen Euro.

Auch nach dieser Transaktion und dem im Februar angekündigten Aktienrückkauf über 120 Millionen Euro verfüge Also über genug Geld für zukünftiges Wachstum, betonten die Innerschweizer. Die Integration von Westcoast werde sich derweil über mehrere Jahre erstrecken. (awp/mc/ps)