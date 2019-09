Also geht weitere Kooperation für Cybersecurity-Plattform ein

Emmen – Der IT-Dienstleister Also ist eine weitere Kooperation für seine Cybersecurity-Plattform eingegangen. Neu werden nun auch die Lösungen des israelischen Cyber-Sicherheitsexperten CYE in die Plattform integriert, wie Also am Freitag mitteilte. Kunden können die Dienstleistungen zum Schutz gegen Cyberangriffe über den Cloud-Marktplatz von Also erhalten.

Die Plattform von CYE kombiniert laut Mitteilung „lernende Künstliche Intelligenz“ und „Predictive Analytics“ mit menschlichem Expertenwissen. Sie biete damit wirksamen Schutz für Business-Infrastrukturen. Das Sicherheitsteam von CYE arbeite mit „Real Life-Angriffsszenarien“, um alle Lücken aufzuspüren und damit Prozesse und „Assets“ wirksamer zu schützen.

Also arbeitet seit einigen Jahren an der Entwicklung der eigenen Cybersecurity-Plattform. Dabei kooperiere das Unternehmen mit bedeutenden Anbietern wie Symantec, Kaspersky, Sophos, IBM, Microsoft, Cisco und Fortinet. (awp/mc/ps)

Also

Firmeninformationen bei monetas

Aktienkurs bei Google

CYE