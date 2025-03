Global Cyber Conference am 22.-23. Oktober 2025: Die Zukunft der Cyberresilienz im Fokus

Zürich – Am 22. und 23. Oktober 2025 lädt das Swiss Cyber Institute hochrangige Cybersecurity-Entscheidungsträger, Regierungsvertreter und führende Experten aus aller Welt zur vierten Ausgabe der Global Cyber Conference ins renommierte The Dolder Grand in Zürich ein.

Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „Future Resilience“ und setzt sich mit den dringendsten Herausforderungen und Innovationen im Bereich Cybersicherheit auseinander.

Hochkarätige Themen und neue Formate

Die Global Cyber Conference 2025 beleuchtet entscheidende Themen der Cybersicherheitslandschaft. Experten diskutieren die wachsende Bedrohung durch KI- gesteuerte Cyberangriffe, die herkömmliche Abwehrmechanismen aushebeln, sowie die Vorbereitung auf die Quantenzukunft, da Quantencomputer bestehende Verschlüsselungen gefährden.

Ein weiteres Thema ist Desinformation als Cyberbedrohung, die demokratische Prozesse, Unternehmen und kritische Infrastrukturen ins Visier nimmt. Parallel dazu wird die Cyberresilienz kritischer Sektoren wie Energie, Transport und Gesundheitswesen erörtert.

Regulierung und Innovation in der Cybersicherheit stehen ebenso im Fokus – ein Balanceakt zwischen Sicherheit und technologischem Fortschritt. Die Absicherung globaler Lieferketten gegen Cyberangriffe gewinnt dabei an Bedeutung.

Auch der Einsatz von KI in der Cyberabwehr wird beleuchtet – einerseits als Schutzmechanismus, andererseits als potenzielles Angriffswerkzeug. Ebenso wird der Umgang mit Deepfakes diskutiert, deren Verbreitung zunehmend Risiken für Unternehmen und Individuen schafft.

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Konferenz ist das neue „Expert Circles“ Format: eine exklusive Gelegenheit für intensive 30-minütige Diskussionen zwischen den weltweit führenden Fachleuten und den Konferenzteilnehmern. Dieses innovative Format wird am zweiten Konferenztag eingeführt und ermöglicht einen noch tieferen Wissensaustausch.

Networking auf höchstem Niveau

Die Global Cyber Conference zeichnet sich durch exklusive Networking-Möglichkeiten aus. Das Pre-Conference Networking Event am 17. September 2025 im Baur au Lac Hotel in Zürich bietet Teilnehmenden die Gelegenheit, wertvolle Kontakte im Voraus zu knüpfen und Kooperationen aufzubauen. Dieses Event wurde im vergangenen Jahr erfolgreich als Pilotprojekt eingeführt und wird aufgrund des positiven Feedbacks nun fest etabliert.

Darüber hinaus sorgen die neuen Networking Breakfasts an beiden Konferenztagen für noch mehr Gelegenheiten zum fachlichen und informellen Austausch. Ein weiteres interaktives Highlight ist der Hacker’s Escape Room, eine spannende Hacking-Session, die spielerisches Lernen und Networking vereint.

Swiss CISO Awards & Gala Dinner

Ein besonderer Höhepunkt ist das exklusive Gala Dinner am 22. Oktober 2025, in dessen Rahmen die Swiss CISO Awards 2025 verliehen werden. Dieses Jahr findet das Event neu im The Dolder Grand statt. In vier Kategorien werden Pioniere der Cybersicherheitsbranche ausgezeichnet: „Swiss CISO of the Year“, „CISO for Digitalization“, „CISO for Culture and Diversity“ und „Future Leader“. Eine hochkarätige Expertenjury bewertet die herausragenden Leistungen der Nominierten.

Warum die Global Cyber Conference ein Muss ist

In einer Welt, in der sich Cyberbedrohungen rasant weiterentwickeln, bietet die Global Cyber Conference eine einzigartige Plattform für Wissensaustausch, strategische Zusammenarbeit und hochkarätiges Networking. Mit über 400 erwarteten Teilnehmenden ist sie eine der bedeutendsten Cybersecurity-Konferenzen in der Schweiz und Europa und eine zentrale Anlaufstelle für Entscheidungsträger, die sich proaktiv gegen Cyberrisiken wappnen wollen.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Anmeldung zur Global Cyber Conference 2025 hat bereits begonnen. Aktuell profitieren Teilnehmenden von einem attraktiven Frühbucherpreis. Weitere Informationen zur Konferenz, zur Agenda und zu Interviewmöglichkeiten finden Sie unter: https://globalcyberconference.com. (GCC/mc/hfu)