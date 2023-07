Also macht im ersten Halbjahr weniger Umsatz und Gewinn

Emmen – Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Rückgang des Umsatzes verzeichnet. An der Gewinnprognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen dennoch fest.

Der Umsatz ging um 12,6 Prozent auf 4,83 Milliarden Euro zurück, wie das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dabei büsste der grösste Bereich «Supply» mit einem Minus von gut 15 Prozent auf 3,84 Milliarden am stärksten ein.

Aber auch der Bereich «Solutions» verzeichnete ein Minus der Verkäufe von 8,0 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro, während der Bereich «Services» 10,0 Prozent auf 139,8 Millionen Euro einbüsste.

Die Umsatzzahlen sind allerdings nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar, denn Also hat Erfassung der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen aus buchhalterischen Gründen geändert. Deshalb liefert das Unternehmen auch noch eine so genannte «alternative» Performance-Kennzahl: Der Nettoerlös vor Anpassung (PvA) erreichte demnach 5,49 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von gut 8 Prozent entspricht.

EBITDA sinkt

Auch der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) ging um 12,6 Prozent auf 111,5 Millionen Euro zurück.

Tieferer Reingewinn

Unter dem Strich verbuchte Also einen 16,5 Prozent tieferen Reingewinn von 52,7 Millionen Euro. Damit hat Also im Vergleich mit dem AWP-Konsens insbesondere mit den Umsatz schwächer abgeschnitten, während der operative und der Reingewinn eher am oberen Ende der Schätzungen lagen.

Ziele bestätigt

Aufbauend auf dem ersten Semester bestätigte Also die Ziele für das laufende Jahr. Das Unternehmen strebt weiterhin einen EBTIDA von 265 bis 305 Millionen Euro sowie eine Kapitalrendite (ROCE) von über 20 Prozent an. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt des sich seit Jahresbeginn verstärkenden politischen und wirtschaftlichen Volatilität. (awp/mc/pg)