ALSO und Adobe heben Partnerschaft auf die nächste Stufe

Emmen – Nach dem erfolgreichen Rollout des Adobe-Portfolios auf dem ALSO Cloud Marketplace in ausgewählten Ländern wird ALSO dies nun weiteren 41 Ländern zugänglich machen, darunter auch, mit Hilfe von PaaS-Partnern, Russland und andere Regionen.

Funktionalitäten wie die automatische Verlängerung von Lizenzen für Adobe DC und Creative Cloud Applikationen sowie eine verstärkte Automatisierung des laufenden Lizenz-Managements stärken die Kunden-Bindung und geben den Channel-Partnern wertvolle Zeit für andere Aufgaben. Innerhalb des ALSO-Ökosystems ist Konzept ein durchschlagender Erfolg: Anfang dieses Jahres wurde ALSO von Adobe mit dem «Digital Media 2020 EMEA Channel Partner»-Award ausgezeichnet.

«Unsere Partnerschaft mit Adobe ermöglicht es uns, die Zahl der Unique User weiter zu erhöhen und die bereits vorhandenen noch umfassender zu monetarisieren», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding. (ALSO/mc/ps)