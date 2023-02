Also wächst 2022 profitabel

Emmen – Der IT-Grosshändler Also hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz erzielt und den operativen Gewinn gesteigert. Den Aktionären soll eine höhere Dividende ausgeschüttet werden.

Der Umsatz stieg im Jahr 2022 um 1,4 Prozent auf 12,56 Milliarden Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Gewinn auf Stufe EBITDA kletterte dank Struktur- und Prozessoptimierungen um 8 Prozent auf 280 Millionen Euro und lag damit im unteren Bereich der angepeilten Zielspanne von 275 bis 295 Millionen. Unter dem Strich resultierte ein um 1,3 Prozent tieferer Reingewinn von 152 Millionen.

Aufgrund des guten Geschäftsgangs wird eine erhöhte Dividende von 4,60 Franken je Aktie vorgeschlagen. Das sind 30 Rappen mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt wurden die Analystenerwartungen beim Umsatz und Dividende übertroffen und bei den Gewinnzahlen erfüllt.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Also mit einem EBITDA zwischen 265 und 305 Millionen Euro. Die Kapitalrendite ROCE (‹Return on Capital Employed›) soll im Jahr 2023 im Rahmen der mittelfristigen Zielsetzung bei über 20 Prozent liegen. Weiterhin geht Also auf mittlere Sicht von einem EBITDA zwischen 330 und 420 Millionen aus. (awp/mc/pg)