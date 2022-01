Amadeus setzt auf ServiceNow und beschleunigt so die Umstellung auf die Public Cloud

Zürich – Amadeus entscheidet sich für die Now Plattform, um die Automatisierung, Qualitätskontrolle und globale Verwaltung seiner Software zu gewährleisten. Ziel ist es, mit Hilfe der Technologie das Reisen zu verbessern.

ServiceNow (NYSE: NOW), Anbieter von digitalen Workflow-Lösungen kündigt die Zusammenarbeit mit Amadeus, einem Spezialisten im Bereich der Reisetechnologie, an. Die Now Plattform beschleunigt und sichert für Amadeus die Prozess-Migration in die Public Cloud. Als Teil einer grossen Umstrukturierung des Unternehmens will Amadeus mit der Now Plattform seine Entwicklungsteams in die Lage versetzen, Innovationen schnell zu entwickeln, und neue Arbeitsweisen für den sich ständig ändernden Reisemarkt bereitzustellen.

Seit über 30 Jahren setzt Amadeus auf eigene Tools und ein eigenes Rechenzentrum, um wichtige Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen. Diese unterstützen Fluggesellschaften sowie -häfen, Hotels, Eisenbahnen, Suchmaschinen, Reisebüros, Reiseveranstaltern und andere Akteure der Reisebranche dabei, ihren Betrieb zu führen und Reiseerlebnisse weiter zu verbessern – und das weltweit Milliarden Mal pro Jahr.

Umstieg auf die Cloud eine wichtige Änderung in der Geschäftsstrategie von Amadeus

Gemäss Amadeus‘ Ziel, «die Zukunft des Reisens zu gestalten und bessere Technologie zu nutzen, um komfortablere Reisen zu ermöglichen» stellt der Umstieg auf die Cloud eine wichtige Änderung in der Geschäftsstrategie des Unternehmens dar. ServiceNow steht dabei als echter Innovationspartner zur Seite. Dank der Vorteile der Cloud wird Amadeus zusammen mit ServiceNow das gesamte Geschäftsmodell skalieren und erneuern, um mehr als 1,6 Milliarden Menschen pro Jahr in mehr als 190 Ländern mit lokalen Reiseanbietern in Kontakt zu bringen und Trends sowie das Buchungsverhalten der Kunden besser einzuschätzen.

«Das Erreichen unseres Geschäftsziels, die Reisebranche zu transformieren und besser zu vernetzen, hängt von einer stabilen Infrastruktur ab», sagt Sylvain Roy, Senior Vice President Technology, Platforms Engineering, Amadeus. «Durch ServiceNow kann Amadeus ein noch besseres Kundenerlebnis, höhere Verfügbarkeit und mehr Auswahlmöglichkeiten wie auch operative Exzellenz, Ausfallsicherheit und Effizienz bieten. Durch den Einsatz der ServiceNow-Lösungen profitiert Amadeus von nahtlos verbundenen Kunden- und Serviceabläufen.»

Um die Effizienz und Exzellenz der Servicebereitstellung weiter zu verbessern, hat sich Amadeus für die ServiceNow-Lösungen IT Service Management Pro (ITSM), IT Operations Management Enterprise (ITOM) und Customer Service Management Pro (CSM) entschieden:

Über die 360°-Ansichten wird die Leistung der Informationssysteme in Echtzeit visualisiert, was bei der Prozesssteuerung hilft. Über die Now Plattform können diese Einblicke in der gesamten Organisation geteilt werden – von der Entwicklung bis hin zu den Kundensupport-Teams. Amadeus-Teams haben einen vollständigen und gemeinsamen Einblick in Cloud- Architektur sowie in den Zustand von Microservices und können so besser zusammenarbeiten.

DevOps-Teams können mithilfe von End-to-End-Automatisierungsfunktionen Innovationen schneller auf den Markt bringen und werden gleichzeitig von automatischen Korrekturfunktionen unterstützt.

Die Cloud bringt finanzielle Vorteile mit sich, da ihre Cloud-Nutzung nach oben und unten angepasst und die Infrastrukturkosten – insbesondere bei Reisebuchungen – je nach Marktbedarf variabel gestaltet werden können.

Neue Arbeitsweisen wie chatOps, Site Reliability Engineering und Site Reliability Operations lassen sich durch die Migration in die von ServiceNow unterstützte Infrastructure-As-Code-Welt schnell einführen.

«Als führendes Unternehmen in der Reisetechnologiebranche beweist Amadeus seine Innovations- und Anpassungsfähigkeit und ist dem Markt immer einen Schritt voraus», sagte Yannis Daubin, Area Vice President & General Manager von ServiceNow, Frankreich. «ServiceNow macht die Arbeitswelt für die Menschen besser und unterstützt die beschleunigte Automatisierung bei Amadeus. Die Now Plattform wird Amadeus in die Lage versetzen, seine Unternehmensziele zu erreichen, den besten digitalen Kundenservice zu bieten und gleichzeitig Innovationen für die Zukunft des Reisens zu fördern.» (ServiceNow/mc/hfu)