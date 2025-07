MTF Solutions übernimmt Public Cloud-Spezialisten itnetX und stärkt ihr Multi-Cloud-Plattform Angebot für Schweizer Firmen

Worblaufen – Die MTF Solutions AG, ein IT-Gesamtlösungsanbieter mit eigener Private Cloud-Infrastruktur, gibt die Übernahme der itnetX (Switzerland) AG bekannt. Mit diesem Schritt verbindet MTF Solutions die Stärken von Private und Public Cloud Dienstleistungen und positioniert sich als umfassender Anbieter für zukunftsorientierte Multi-Cloud-Lösungen.

MTF Solutions betreibt ihre KMU-Cloud in mehreren hochsicheren, Tier-4-zertifizierten Rechenzentren in der Schweiz und garantiert damit höchste Standards, vollständige Datenhoheit und Compliance mit allen Schweizer Datenschutzvorgaben. Die Private Cloud basiert auf Open-Source-Technologien und ist konsequent auf Transparenz, Unabhängigkeit und langfristige Flexibilität ausgelegt. Damit hat MTF seit Jahren erprobte Antworten auf den aktuellen Trend zur digitalen Souveränität. itnetX ergänzt diese Expertise als einer der führenden Microsoft Cloud-Spezialisten der Schweiz mit tiefgreifender Kompetenz in Microsoft Azure, Microsoft 365 und modernen Public Cloud-Technologien. Neben langjähriger Projekt- und Betriebserfahrung mit Schweizer Kunden aus sämtlichen Segmenten verfügt itnetX speziell über ausgewiesene Expertise in den Bereichen Governance, Compliance und Security im Kontext der Microsoft Public Cloud. Die Verbindung beider Welten ermöglicht es MTF Solutions und itnetX, hybride Cloud-Szenarien noch besser zu realisieren, bei denen Kunden von der Sicherheit und Kontrolle der Private Cloud ebenso profitieren wie von der Skalierbarkeit und Innovationskraft der Microsoft Public Cloud Welt.

Florian Meier, CEO von MTF Solutions AG: «Mit itnetX erweitern wir unsere Cloud-Kompetenz gezielt in Richtung Microsoft-Technologien. Die Verbindung unserer Private Cloud mit der Public Cloud-Expertise von itnetX ermöglicht es uns, Schweizer Unternehmen flexible, sichere und zukunftsorientierte Multi-Cloud-Lösungen aus einer Hand zu bieten. Damit stärken wir unsere Position als führender Anbieter moderner IT-Lösungen in der Schweiz nachhaltig.»

Strategischer Mehrwert für beide Kundengruppen

Während MTF Solutions besonders im KMU-Segment stark verankert ist, adressiert itnetX als Microsoft-Spezialist gezielt auch mittelgrosse bis grosse Unternehmen mit komplexen Anforderungen an moderne Public Cloud-Lösungen. Die Aufnahme von itnetX in die MTF-Gruppe schafft bedeutende Synergien: Kunden von MTF Solutions profitieren künftig vom direkten Zugang zu Microsoft Azure-Diensten, Microsoft 365 sowie einer erweiterten Palette an Public Cloud-Lösungen – ohne auf die etablierten Stärken der MTF Private Cloud verzichten zu müssen. Gleichzeitig erweitert itnetX sein Leistungsportfolio um die hochsicheren Private Cloud-Infrastrukturen von MTF und eröffnet seinen Kunden neue Möglichkeiten hybrider Szenarien mit Managed Operations Services über das gesamte Portfolio. Beide Unternehmen bleiben dabei dem Prinzip der Schweizer Datenhoheit treu – alle Daten werden lokal gespeichert und unterliegen dem Schweizer Datenschutz.

Eigenständige Führungsstruktur und Kontinuität

Die Eigenständigkeit von itnetX bleibt erhalten. Nik Fuchs, der seit dem 1. April 2025 CEO von itnetX ist, wird das Unternehmen weiterhin als eigenständiges Unternehmen innerhalb der MTF Solutions AG führen. Damit wird Kontinuität in Führung und Kundenbeziehungen sichergestellt.

Nik Fuchs, CEO itnetX AG: «Die Aufnahme in die MTF Solutions AG eröffnet uns einzigartige Möglichkeiten, unseren Kunden noch umfassendere Cloud- und IT Service-Lösungen zu bieten. Durch die Kombination unserer Microsoft-Expertise mit der Private Cloud-Infrastruktur und den IT Services von MTF können wir Schweizer Unternehmen optimal aus einer Hand bedienen – mit Lösungen, die Innovation und höchste Sicherheitsstandards vereinen.»

Für die Kunden von itnetX bedeutet das konkret, dass sie weiterhin von ihren gewohnten Ansprechpartnern profitieren – und gleichzeitig vom erweiterten Leistungsportfolio innerhalb der MTF-Gruppe: von unabhängiger Beratung über Hardware, Netzwerk, Security und Infrastruktur bis hin zu ergänzenden On-Premises-Services.

Durch die Bündelung ihrer Stärken positionieren sich MTF Solutions und itnetX als einer der schweizweit führenden Anbieter ganzheitlicher Private- und Public-Cloud-Lösungen – mit klarem Fokus auf Datenschutz, Kundennähe, Verlässlichkeit und individueller Beratung. (MTF/mc/hfu)