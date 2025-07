AMS Osram mit weniger Umsatz und höherem EBITDA im 2. Quartal

Premstätten – AMS Osram hat im zweiten Quartal 2025 zwar weniger umgesetzt, aber operativ mehr verdient. Der Umsatz sank zwischen April und Ende Juni auf 775 Millionen Euro nach 819 Millionen im Vorjahr.

Dies gab der an der Schweizer Börse SIX kotierte österreichisch-deutsche Konzern am Mittwoch anhand von vorläufigen Zahlen bekannt. Damit liegt der Umsatz im mittleren Bereich der prognostizierten Spanne von 725 bis 825 Millionen Euro. Die Abschwächung des Dollars habe mit 35 Millionen Euro auf den Umsatz geschlagen.

Dagegen stieg der operative Gewinn: Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) verbesserte sich auf 145 Millionen Euro, nachdem AMS Osram im Vorjahresquartal 135 Millionen Euro verdient hatte. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,8 Prozent (VJ 16,5%). Diese liegt damit leicht über der Mitte der prognostizierten Spanne von 17 bis 20 Prozent.

Der Free Cashflow sei im zweiten Quartal mit -14 Millionen Euro leicht negativ gewesen. Dennoch sei dies eine Verbesserung gegenüber dem Startquartal 2025 (-119 Mio Euro).

Dollar-Schwäche schlägt auch im Q3 durch

Die Dollar-Schwäche macht AMS Osram auch weiterhin zu schaffen. Im dritten Quartal werde diese mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag auf den Umsatz drücken. Somit erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal einen Konzernumsatz in einer Spanne von 790 bis 890 Millionen Euro nach 881 Millionen im Vorjahresquartal.

Die bereinigte EBITDA-Marge solle im dritten Quartal auf 19,5 Prozent steigen bei einer möglichen Schwankungsbreite von 1,5 Prozent, hiess es weiter. Im Vorjahr hatte die bereinigte EBITDA-Marge 18,8 Prozent betragen.

Grundlage für die Verbesserung seien höhere Umsätze sowie die schneller als geplante Umsetzung des strategischen Effizienzprogramms «Re-establish the Base». Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem positiven Free Cashflow von mehr als 100 Millionen Euro. (awp/mc/pg)