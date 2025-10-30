Green erhält neuen Investor und treibt die Expansion voran

Lupfig – Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften („Green“) vom bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital Partners, übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Oktober 2025 abgeschlossen.

Green mit Hauptsitz in der Schweiz plant, entwickelt und betreibt hochmoderne Rechenzentren für Hyperscaler und Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist führend im Schweizer Markt für Rechenzentrumsdienstleistungen und profitiert von langfristigen Verträgen mit globalen Cloud-Anbietern sowie Unternehmenskunden. Seit drei Jahrzehnten ist das Unternehmen zudem eine etablierte Anbieterin von Internet- und Webhosting-Dienstleistungen für Privatkunden und KMU.

Als Teil ihrer Wachstumsstrategie im Rechenzentrumsbereich hat Green bereits angekündigt, in weitere europäische Märkte zu expandieren. In Frankfurt am Main hat das Unternehmen mit der Green Datacenter Germany GmbH eine Tochtergesellschaft gegründet und konkrete Projekte für neue Datacenter-Kapazitäten in Deutschland angestossen.

«Wir freuen uns darauf, mit IFM Investors unser geplantes Wachstum in der Schweiz und die Expansion nach Europa voranzutreiben und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter auszubauen», erklärt Roger Süess, CEO von Green. «Ergänzend zu den Expansionen im Ausland hat Green auch weiteres Bauland in der Schweiz gesichert, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen», erklärt Roger Süess. Das Top-Management von Green beteiligt sich gemeinsam mit dem IFM Global Infrastructure Fund erneut am Unternehmen und bekräftigt damit sein Vertrauen und Engagement für den langfristigen Erfolg.

«IFM Investors freut sich, mit dem Management-Team von Green partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen», sagt Deepa Bharadwaj, Head of Infrastructure Europe bei IFM Investors. „Green überzeugt mit modernster Technologie, operativer Exzellenz und kontinuierlicher Innovationskraft – Faktoren, die das Unternehmen zu einem idealen strategischen Partner für uns machen. Unser Fokus liegt darauf, die langfristigen Altersvorsorgegelder von Berufstätigen verantwortungsvoll anzulegen, zu schützen und nachhaltig zu steigern», ergänzt Deepa Bharadwaj. (Green/mc/hfu)