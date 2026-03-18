METANET investiert 2,5 Millionen Franken in Schweizer Datacenter-Infrastruktur

Zürich – Der Schweizer Hosting- und Cloud-Spezialist METANET fasst seine Rechenzentrumsstandorte zusammen und investiert 2,5 Millionen Franken in eine neue Datacenter-Infrastruktur an zwei Standorten in der Schweiz. Damit schafft das Unternehmen die technische Grundlage für weiteres Wachstum und setzt ein klares Zeichen für Qualität, Sicherheit und Schweizer Datenhaltung.

METANET betreibt seit Jahren eigene Serverbereiche in Schweizer Rechenzentren und konsolidiert diese nun auf zwei neu aufgebaute Standorte in modernsten Hochleistungsrechenzentren in Dielsdorf und Lupfig. Die Rechenzentren erfüllen höchste Anforderungen an physische Sicherheit, Energieeffizienz und Redundanz – beide Standorte sind unter anderem nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen von PCI DSS. METANET betreibt seine Infrastruktur damit in einer Umgebung, die den Anforderungen regulierter Branchen gerecht wird. Der Aufbau der neuen Infrastruktur läuft seit einigen Monaten, erste Systeme sind bereits produktiv im Einsatz.

Neu geplant statt alt erweitert

Anders als bei einem klassischen Ausbau im laufenden Betrieb konnte METANET die Infrastruktur an den beiden neuen Standorten von Grund auf neu planen – von der Rack-Architektur über die Verkabelung bis hin zur Servertechnik. Damit waren keine Kompromisse durch historisch gewachsene Strukturen notwendig. Die neue Architektur ermöglicht eine klarere Trennung von Primary- und Backup-Systemen sowie kürzere Signalwege innerhalb der Infrastruktur.

«Mit dieser Investition bauen wir unsere Position als Schweizer Hosting- und Cloud-Spezialist weiter aus und schaffen eine Infrastruktur, die unseren Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft höchste Verfügbarkeit und Leistung garantiert»,sagt Stefan Leuenberger, Geschäftsführer und CTO von METANET.

Mehr als klassisches Hosting

METANET betreibt heute ein breites Portfolio, vom klassischen Shared Webhosting über Managed Cloud Server bis hin zu Virtual Data Centern. Diese Bandbreite stellt besondere Anforderungen an Stabilität, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit – Anforderungen, die mit der neuen Infrastruktur gezielt adressiert werden.

Schweizer Standort als klares Bekenntnis

Betrieb, Support und Datenhaltung verbleiben vollständig in der Schweiz. In einer Zeit, in der Datensouveränität für viele Unternehmen ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des Hosting-Anbieters ist, unterstreicht METANET mit dieser Investition sein Engagement im Schweizer Markt. (METANET/mc/hfu)