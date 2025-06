Annette Fink übernimmt als CEO die Geschäftsleitung der ALL CONSULTING AG

St. Gallen – Die ALL CONSULTING AG, ein führender Abacus Business Partner gibt den Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt: Ab sofort leitet Annette Fink als CEO das seit 40 Jahren im Markt bestehende Unternehmen. Gemeinsam mit Nathalie Mahr, Head of Project Management & Abacus Solutions, bilden sie die neue Geschäftsleitung der ALL CONSULTING AG.

Annette Fink verfügt über langjährige und vielfältige Führungserfahrung im Dienstleistungssektor. Ihre Kernkompetenzen liegen in der strategischen und operativen Unternehmensführung sowie der nachhaltigen Positionierung des Unternehmens. Besonders hervorzuheben sind ihre Fähigkeiten in der Führung interdisziplinärer Teams, im Change Management und in der nachhaltigen Steigerung der Kundenzufriedenheit. Sie setzt auf einen klaren Qualitätsanspruch, transparente Kommunikation und die Förderung einer motivierenden Unternehmenskultur.

Nathalie Mahr, langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortet weiterhin den zentralen Bereich der ERP-Dienstleistungen. Ihre tiefgreifenden Produktkenntnisse im Abacus-Umfeld garantieren Stabilität und das notwendige Fachwissen für die erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten.

Reto Källi, Verwaltungsratspräsident, kommentiert: „Mit Annette Fink übernimmt eine erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit die Leitung der ALL CONSULTING AG. Dieser Wechsel stellt unseren Qualitätsanspruch in den Fokus und stärkt unsere Ausrichtung als kundenorientierten Partner und zukunftsgerichteten Arbeitgeber.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit Nathalie Mahr und unserem engagierten Team, die Zukunft der ALL CONSULTING aktiv zu gestalten. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden mehr bieten als reine Software-Implementierungen – durch kompetente Beratung und individuelle Umsetzung schaffen wir für sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile.“ fügt Annette Fink an.

Über ALL CONSULTING AG

ALL CONSULTING ist ein führender Partner für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit ganzheitlichen und bereichsübergreifenden Softwarelösungen. Als Abacus Goldpartner implementiert ALL CONSULTING seit 1986 erfolgreich ERP-Gesamtlösungen mit der Abacus Business Software und bietet mit der ALL Cloud auch ein ISO-27001 zertifiziertes Abacus Cloud Hosting an. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende am Hauptsitz in St. Gallen sowie an den Standorten in Zürich, Luzern und Bern.