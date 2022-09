Auf dem Weg zu mehr digitaler Verantwortung: Starter Kit für digitale Verantwortung von SDI und IMD￼

Über die Swiss Digital Initiative

Die Swiss Digital Initiative (SDI) ist eine unabhängige, nicht gewinnorientierte Stiftung mit Sitz in Genf, die 2020 von digitalswitzerland gegründet wurde und unter dem Patronat von Bundesrat Ueli Maurer steht. Die SDI verfolgt konkrete Projekte mit dem Ziel, ethische Standards und verantwortungsvolles Handeln in der digitalen Welt zu fördern. Die SDI bringt Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammen, um Lösungen zu finden, die das Vertrauen in digitale Technologien und in die Akteure des digitalen Wandels stärken. https://www.swiss-digital-initiative.org/



Über IMD und das DBT Center

IMD ist eine unabhängige Business School mit Schweizer Wurzeln und globaler Reichweite. IMD konzentriert sich auf die Entwicklung von Führungskräften und die Umgestaltung von Organisationen und entwickelt und liefert Massnahmen, die das Bestehende in Frage stellen und das Mögliche inspirieren. In den letzten 9 aufeinanderfolgenden Jahren war IMD die Nummer 1 in der Welt für Open Executive Programs und in den Top 3 insgesamt für Executive Education (Financial Times 2012-2020). IMD hat seinen Sitz in Lausanne, Schweiz, und Singapur. www.imd.org



Das Global Center for Digital Business Transformation (DBT Center) bringt Innovation und Lernen für das digitale Zeitalter zusammen. Das DBT Center ist ein globales Forschungszentrum, das an der Spitze der digitalen Transformation von Unternehmen steht. Das Zentrum sucht nach unterschiedlichen Standpunkten aus einem breiten Spektrum von Organisationen – Start-ups und etablierte Unternehmen – um neue Ideen, Best Practices und bahnbrechende Denkansätze zu entwickeln. Das DBT Center befindet sich auf dem IMD-Campus in Lausanne, Schweiz. www.imd.org/dbtcenter