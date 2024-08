BearingPoint: «Augmented Company» – Skepsis bezüglich KI-gesteuerter Transformation

Zürich – An der Verankerung von Künstlicher Intelligenz in der Geschäftsstrategie führt kein Weg vorbei. Darin sind sich Führungskräfte einig. Gleichzeitig stehen sie der Transformation skeptisch gegenüber. Vier zentrale Säulen können helfen, den Übergang zur “Augmented Company” möglichst reibungslos zu bewerkstelligen.

Die Studie „KI-gesteuerte Transformation: Auf dem Weg zur Augmented Company“ der Management- und Technologieberatung BearingPoint verdeutlicht, dass KI nicht nur als technologische Lösung, sondern als strategische Notwendigkeit für langfristigen Erfolg betrachtet werden muss. Die Untersuchung beleuchtet die wesentlichen Strategien sowie Herausforderungen der KI-Integration. Trotz der Fortschritte in der KI-Entwicklung zeigen die Ergebnisse, dass viele Führungskräfte der KI-gesteuerten Transformation skeptisch gegenüberstehen. In Europa betrachten 31% einen “Wait and See”-Ansatz eigentlich als die beste Strategie.

Aron Simon, Partner bei BearingPoint, erklärt: „Daten zeigen, dass in der Schweiz, mehr noch als in der EU, KI heute von Managern als unverzichtbar angesehen wird, und das Tempo der KI-Innovation sich beschleunigt. Organisationen, die KI nicht effektiv integrieren, riskieren, gegenüber Wettbewerbern zurückzufallen. KI ermöglicht neue Wertangebote und Markendifferenzierung, die für die Positionierung von Schweizer Unternehmen als globale Innovationsführer von grosser Bedeutung sind.“

Laut der Studie bewerten Führungskräfte KI-Initiativen vor allem nach den Kriterien Produktivitäts- und Effizienzgewinnen. Unternehmen, die bei der KI-Adoption bereits weiter fortgeschritten sind, legen zusätzlich Wert auf verbessertes Kundenerlebnis und Umsatzwachstum.

Die Notwendigkeit der KI-Adoption

Trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit KI, wie regulatorischen Einschränkungen und ethischen Dilemmas, betont die Studie, dass der potenzielle Verlust an Wettbewerbsfähigkeit diese Bedenken bei weitem überwiegt. Unternehmen werden aufgefordert, KI schnell zu integrieren, um den Markterwartungen und Verbraucherstandards gerecht zu werden. Der Übergang zur „Augmented Organization“ wird nicht nur als strategisches Ziel, sondern als Überlebensstrategie angesehen. Dieser Wandel erfordert eine solide Governance, strategische Investitionen, die Befähigung der Mitarbeitenden und den Aufbau von Vertrauen in KI. Unternehmen, die nicht handeln, riskieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition zu verlieren.

Vier Säulen für den Übergang zur „Augmented Company“

Die Studie dient als Leitfaden für Führungskräfte der C-Ebene und beschreibt vier zentrale Säulen für den Übergang zur erweiterten Organisation: