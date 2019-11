Avaloq E-Banking bei weiterer Bank in Betrieb

Zürich – Bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) ist neu die E-Banking-Lösung von Avaloq in Betrieb. Das E-Banking wurde in das bestehende Kundenportal integriert. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Lösung für Endkunden. Die TKB setzt bereits seit dem Jahr 2005 auf die Expertise und die Produkte von Avaloq.

Als langjährige Kundin von Avaloq hat die Thurgauer Kantonalbank (TKB) nun auch Avaloqs E-Banking-Lösung in Betrieb gesetzt und vollständig ins Kundenportal OLIVIA integriert. Das Kundenportal basiert bereits auf der Avaloq Plattform und bietet den Kunden Self-Services wie einen Finanzassistenten oder Fremdwährungsbestellungen an.

Durch die Integration des E-Bankings entsteht nun für den Endkunden eine ganzheitliche Lösung inklusive Mobile App in einem durchgängigen Look & Feel. Die E-Banking-Applikation wurde ins bestehende Content Management System der TKB eingebettet. Die Anmeldung mittels SMS-Code wurde durch das Login via Key-App abgelöst.

«Durch die Zusammenführung unseres Kundenportals OLIVIA mit dem E-Banking können unsere Kunden auf sämtliche Online-Services unserer Bank an einem einzigen Ort zugreifen. Die Nutzererfahrung wird dadurch komfortabler», sagt Rolf Brunner, Geschäftsleitungsmitglied bei der Thurgauer Kantonalbank. «Die Plattform von Avaloq ermöglicht es uns, laufend neue Funktionalitäten zu integrieren und interne wie externe Prozesse effizienter abzuwickeln.»

Mathias Schütz, Regional Manager Switzerland and Liechtenstein bei Avaloq, ergänzt: «Die TKB ist eine der Schweizer Banken, die konsequent an ihrer Digitalisierung arbeitet und das Nutzererlebnis für ihre Kunden stetig verbessert. Wir freuen uns sehr darauf, die langjährige Zusammenarbeit mit der TKB auch in Zukunft weiter auszubauen und mit unseren Dienstleistungen einen Beitrag zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der TKB zu leisten.» (Avaloq/mc/ps)