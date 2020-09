Avaloq schliesst sich mit Enterprise Bot zusammen, um modernste Kundendienst-Software auf KI-Basis anzubieten

Zürich – Da die COVID-19-Pandemie weltweit zu einem deutlichen Anstieg der Kundenanfragen geführt hat, sollen die Banking- und Vermögensverwaltungskunden von Avaloq von der intuitiven E-Mail- und Konversationslösung von Enterprise Bot profitieren.

Enterprise Bot, ein Startup-Unternehmen, das Tools für künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung im Bereich Konversation anbietet, und Avaloq, ein Anbieter von digitalen Banking-Lösungen, haben heute eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen Avaloq seinen Kunden aus dem Banking- und Vermögensverwaltungssektor die Software für den konversationsfähigen Kundendienst von Enterprise Bot anbieten wird.

Mehr als 150 Finanzinstitute weltweit vertrauen auf die preisgekrönte Kernbankensoftware und Vermögensverwaltungstechnologie von Avaloq. Sie haben nun die Möglichkeit, auf die hochmoderne Software von Enterprise Bot zuzugreifen, die bereits über den Open-Banking-Marktplatz Avaloq.one Ecosystem mit der Kernbankenplattform von Avaloq verbunden ist. Dies ermöglicht es den Endkunden, mit der dialogorientierten KI zu interagieren, die hilft, Fragen intuitiv und effizient zu beantworten, was zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit über jeden Kanal, einschliesslich E-Mail, führt.

Die COVID-19-Pandemie hat zu einem deutlichen Anstieg der Kundenanfragen in allen Sektoren geführt, wobei das Bankwesen besonders stark betroffen ist, da die Kunden durch das Wirrwarr von Pandemie-Zahlungen, steigender Arbeitslosigkeit und volatilen Märkten navigieren müssen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Deloitte zeigt, wie effektiv Bots den Druck auf Callcenter verringern können. Daten einiger Anbieter von KI-Diensten zeigen einen 250%igen Anstieg der Chatbot-Nutzung, seit COVID-19 zu einer globalen Pandemie erklärt wurde.

Enterprise Bot verwendet ein vorintegriertes System, um einen KI-Kundenbetreuer für die Banking- und Vermögensverwaltungskunden von Avaloq einzurichten. Die Entwicklung einer effektiven Gesprächs-KI für ein Unternehmen dauert gewöhnlich bis zu 12 Monate, aber dank der Verwendung historischer Daten kann Enterprise Bot den Bot innerhalb von 12 Wochen einsatzbereit machen. Dieses kosten- und zeiteffiziente System macht innovative KI-basierte Kundendienste für alle Unternehmen, ob gross oder klein, leichter zugänglich.

Pranay Jain, Mitbegründer und CEO von Enterprise Bot, sagte zur Partnerschaft: «Unsere Partnerschaft mit Avaloq ist eine Gelegenheit, ihren Kunden verbesserte Service-Funktionen anzubieten und gleichzeitig die Belastung ihrer menschlichen Kundendienstmitarbeiter zu reduzieren. Unsere KI repräsentiert ihren besten Agenten, der häufig wiederkehrende Anfragen bearbeitet, die zuvor einen beträchtlichen Teil der Zeit der Mitarbeiter in Anspruch genommen haben. Während es bei ähnlichen Dienstleistungen bis zu einem Jahr dauert, bis sie vollständig implementiert sind, verwenden wir historische Daten, die es uns ermöglichen, das System in weniger als drei Monaten einzurichten und reibungslos zu betreiben. Wir möchten, dass diese Art von Software für Unternehmen jeder Grösse zugänglich ist. Bei so vielen Unternehmen, die einen erheblichen Anstieg der Kundendienstanfragen verzeichnen, ist die Fähigkeit zur raschen Implementierung der dialogorientierten KI von entscheidender Bedeutung. Die Zukunft des Kundendienstes liegt in der künstlichen Intelligenz, und jedes Unternehmen sollte die Möglichkeit haben, bei der Qualität des Kundendienstes und der Technologie an vorderster Front mitzuwirken.»

Martin Greweldinger, Group Chief Product Officer von Avaloq, sagte: „Wir sind beeindruckt von den hochentwickelten KI-Lösungen von Enterprise Bot und freuen uns, diese intuitive E-Mail- und Chatbot-Funktion unseren Kunden im Avaloq.one Ecosystem anbieten zu können. Über unsere Open-Banking-Plattform verbinden wir Finanzinstitute mit aufstrebenden Fintechs und Drittanbietern wie Enterprise Bot. Ziel ist es, ein kooperatives Umfeld zu schaffen, in dem etablierte Akteure von den besten Technologien profitieren und Start-ups ihr Wachstum beschleunigen können.» (Avaloq/mc/ps)