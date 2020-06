Avaloq stärkt Präsenz in Asien mit neuem regionalen Verkaufsleiter

Zürich – Avaloq, der Schweizer Anbieter von digitalen Banking-Lösungen, Kernbankensoftware und Vermögensverwaltungstechnologie hat Pascal Wengi zum Head of Sales für die Region Greater China ernannt. Er wird seinen Sitz in Hongkong haben.

Pascal Wengi kommt von Crealogix, dem Schweizer Fintech, wo er zuletzt als Managing Director für die Region Asien-Pazifik mit Sitz in Singapur tätig war. Davor war er bei Crealogix und Ruf Information Services in Zürich und Taipeh in den Bereichen Projektmanagement und Business Development tätig.

In seiner neuen Funktion bei Avaloq ist Pascal Wengi verantwortlich für den Aufbau, die Pflege und den Ausbau der Beziehungen zu Privatbanken und Vermögensverwaltern in der Region Greater China, die aus Hongkong, Taiwan und dem chinesischen Festland besteht. Das Kundenangebot von Avaloq in der Region umfasst On-Premises-Lösungen, Software as a Service (SaaS) und Business Process as a Service (BPaaS).

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich in den letzten Jahren zu einem Schlüsselmarkt für Avaloq entwickelt; im Jahr 2019 war dies die am schnellsten wachsende Region der Gruppe mit einem Anteil von 13% am Rekordjahresumsatz von CHF 609 Millionen. Dieser starke Trend wird durch neue Kundengewinne wie die grösste indonesische Bankengruppe, die Bank Mandiri gegen Ende des letzten Jahres und die Bank of the Philippine Islands Anfang dieses Jahres, untermauert.

Imad Abou Haidar, Head of Asia bei Avaloq, sagte: «Ich bin sehr froh, Pascal in unserem internationalen Team willkommen heissen zu dürfen. Wir freuen uns alle darauf, auf der starken Wachstumsdynamik aufzubauen, die wir in den letzten Monaten in Asien trotz der anhaltenden Covid-19-Situation erreicht haben. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, einen ausgewiesenen Spezialisten mit einem beeindruckenden Leistungsausweis zu gewinnen, ist ein Beweis für die Attraktivität von Avaloq als innovativer und wertorientierter Arbeitgeber.»

Pascal Wengi, Head of Sales für Greater China bei Avaloq, sagte: «Es freut mich ausserordentlich, Teil von Avaloq und dieser topmotivierten Sales-Organisation in Asien zu sein. Ich sehe es als Privileg an, diese renommierte Marke sowie die preisgekrönten Produkte und Lösungen des Unternehmens in dieser unglaublich dynamischen Region vertreten zu dürfen.» (Avaloq/mc)