Avaloq führt bei LGT OpenWealth-Standard ein, um Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern zu stärken

Zürich – Zur Stärkung ihres Geschäfts mit Finanzintermediären hat die Liechtensteiner Privatbank LGT gemeinsam mit Avaloq und Synpulse8 den OpenWealth-API-Standard eingeführt. Die neue Lösung bietet Echtzeitzugang zu Anlagepositionen und Transaktionsdaten der LGT sowie eine standardisierte Datenqualität und eine einheitliche, intuitive Benutzeroberfläche.

Die LGT, die internationale Privatbank des Fürstenhauses Liechtenstein, bietet als Depotbank massgeschneiderte Anlagelösungen, persönliche Beratung und schnelle Auftragsabwicklung für Finanzintermediäre wie unabhängige Vermögensverwalter, Multi-Family Offices und Fondsgesellschaften. Schon seit fast 20 Jahren unterstützt Avaloq die LGT mit der flexiblen Avaloq Core Platform. Die jüngste gemeinsame Innovation ist ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Partnerschaft der beiden Unternehmen.

In Zusammenarbeit mit Synpulse8, dem Technologie- und Integrationsspezialisten von Synpulse und einem Softwarepartner von Avaloq, haben Avaloq und die LGT OpenWealth erfolgreich implementiert. Synpulse ist Gründer und Orchestrator der OpenWealth Association, des Vereins zur Standardisierung von OpenWealth, in der die LGT ein aktives Mitglied ist. OpenWealth stellt eine standardisierte Konnektivität zwischen der LGT und ihren Finanzintermediären sicher, damit diese nahezu in Echtzeit auf die Anlagepositionen und Transaktionsdaten der Bank zugreifen können. So werden die operationellen Risiken verringert und Finanzintermediäre können ihre Plattformen mit zeitnäheren und genaueren Daten aktualisieren, anstatt sich auf eine tägliche Batchverarbeitung verlassen zu müssen.

Markus Werner, Mitglied der Geschäftsleitung bei der LGT Bank AG, sagte: «OpenWealth wird unsere Beziehungen zu unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und Treuhändern stärken sowie unsere Ambitionen als zukunftsorientierte Depotbank untermauern. Die standardisierte Lösung stellt sicher, dass unsere Partner Zugang zu den neusten Daten haben und so ihre Kundschaft besser bedienen können. Wir freuen uns darauf, unsere langfristige Partnerschaft mit Avaloq in den kommenden Jahren zu vertiefen und unsere gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten für eine verbesserte Konnektivität mit globalen Finanzintermediären fortzusetzen.»

Martin Büchi, Chief Technology Officer von Avaloq, fügte hinzu: «Schon seit fast 20 Jahren unterstützen wir mit unserem hochgradig skalierbaren Kernbankensystem und unserer E-Banking-Plattform sehr erfolgreich das langfristige Wachstum der Bank. Die jüngste gemeinsame Innovation verhilft der LGT zu einer führenden Rolle beim Aufbau eines stärker vernetzten Finanzmarktes und bietet Finanzintermediären die Möglichkeit, Mehrwert für ihre Anleger zu schaffen. Dank dem Standardadapter von Synpulse8 kann die Avaloq Community OpenWealth nahtlos in ihre Kernbankensysteme integrieren und so den Datenaustausch mit Finanzintermediären verbessern. Wir sind stolz auf unsere Erfolge im den Bereichen Open Banking und Innovation, die unsere Mission untermauern, das Finanzökosystem zu orchestrieren und den Zugang zur Vermögensverwaltung zu demokratisieren.» (Avaloq/mc/ps)