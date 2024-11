Aveniq erreicht als erstes Unternehmen der Schweiz die Zertifizierung «SAP-certified in SAP security operations»

Baden – Die IT-Dienstleisterin Aveniq erreicht als erstes Unternehmen in der Schweiz die Zertifizierung «SAP-certified in SAP security operations». Das Unternehmen ist Pilotpartnerin für die neuste SAP-Zertifizierung “SAP security operations”, die ab sofort dem gesamten SAP-Partnernetzwerk offensteht.

Aveniq hat sich seit ihrer ersten SAP-Zertifizierung kontinuierlich weiterentwickelt und agil an die sich wandelnden Kundenbedürfnisse sowie an die strategische Ausrichtung von SAP angepasst. Die IT-Dienstleisterin hat sich mit ihren rund 100 internen SAP-Spezialistinnen und -Spezialisten im Schweizer Markt etabliert. Das vielseitige Spektrum an Dienstleistungen reicht von SAP HANA Operations-Services und verschiedenen Betriebsmodellen wie RISE with SAP Services über SAP Remote Support bis zu SAP Hosting in der Aveniq Cloud sowie über Hyperscaler.

SAP und Aveniq stehen aufgrund ihrer gefestigten Partnerschaft regelmässig im Austausch. Die Freude war gross, als SAP offiziell anfragte, ob Aveniq sich als Pilotpartnerin für die neue Sicherheitszertifizierung zur Verfügung stellt. «Dass SAP uns als Pilotpartnerin für die neue Zertifizierung in der Schweiz ausgewählt hat, erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit. Das gemeinsame Streben nach Exzellenz ist der Grundstein unserer langjährigen Partnerschaft. Wir freuen uns sehr, dass die Qualität unserer Dienstleistung die Auditoren auch im Bereich SAP Security Operations überzeugt hat», freut sich CEO Christophe Macherel.

Hossam Saad, Partner Manager, SAP Certification for Operations Partners bei SAP SE ist als Auditor mit der Wahl der Pilotpartnerin für die Einführung der neuen Zertifizierung ebenfalls zufrieden: «Aveniq zeichnet sich als SAP-Betriebspartnerin aus und bietet eine breite Palette von Dienstleitungen im Bereich SAP Security an, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind, wobei RISE with SAP und Cloud-Kunden berücksichtigt werden. Ihr Engagement für Exzellenz im Bereich Security Operation zeigt sich in strengen internen und externen Auditprozessen, die somit ein erstklassiges Sicherheitsmanagement gewährleisten.»

Die neuste SAP Security-Zertifizierung beleuchtet das Thema Sicherheitsbetrieb von SAP-Cloud Lösungen umfassend und detailliert, von den Sicherheitsvorkehrungen des Partnerunternehmens selbst, über die SAP-Applikations- und Konfigurationssicherheit, bis hin zu Service-Management-Praktiken. Während des Zertifizierungsprozesses brachten sich beide Seiten aktiv ein, um für die nachfolgenden SAP Partner die bestmögliche Zertifizierung hinsichtlich Umfang und Prozess sicherzustellen. Die Zertifizierung bietet einen klaren Nachweis für die Einhaltung von Security-Standards und Qualitätsanforderungen; was sowohl für bestehende als auch für potenzielle Kunden und für den Hersteller SAP selbst von grossem Wert ist. (Aveniq/nc/hfu)