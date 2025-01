Aveniq erreicht ISO 9001 Zertifizierung für herausragendes Qualitätsmanagement in ihren Dienstleistungen

Baden – Die IT-Dienstleisterin Aveniq erreicht die Zertifizierung ISO 9001:2015 «Quality Management System» für den Geltungsbereich IT-Consulting, Application Services, IT Infrastructure und Cloud Services (IaaS, PaaS, SaaS).

Aveniq hat seit ihrer ersten ISO-Zertifizierung ihre Qualitätsstandards kontinuierlich weiterentwickelt und sich agil einem sich verändernden Markt und neuen Kundenbe-dürfnissen angepasst. Der renommierte ISO 9001 Nachweis für das Qualitätsmanagementsystem von Aveniq ist bereits die sechste ISO-Zertifizierung, die das Unternehmen erfolgreich besteht. Sie wurde von der Swiss Safety Center AG ausgestellt und umfasst die Bereiche IT-Consulting, Application Services, IT Infrastructure sowie Cloud Services (IaaS, PaaS, SaaS).

Die ISO 9001 Zertifizierung ist ein international anerkannter Standard, der sicherstellt, dass Unternehmen kontinuierlich hohe Qualitätsstandards einhalten und ihre Prozesse stetig verbessern. Durch die Implementierung eines robusten Qualitätsmanagementsystems können ausserdem Prozesse effizienter gestaltet und Ressourcen optimal ge-nutzt werden. Auch potenzielle Risiken lassen sich durch eine strukturierte Herangehensweise an das Qualitätsmanagement frühzeitig erkennen und mindern.

Für Aveniq bedeutet diese Auszeichnung nicht nur eine Bestätigung der hohen Qualität bei der konsistenten und zuverlässigen Erbringung ihrer Dienstleistungen, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil auf dem Schweizer IT-Markt: «Der Nachweis unterstreicht unser tägliches Engagement für Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung, was sowohl für bestehende als auch für zukünftige Kunden und Partner ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist», erklärt German Geisslinger, Head of Customer Success Services bei Aveniq. Gerade Unternehmen, die in ihren Branchen strenge regulatorische Anforderungen erfüllen müssen, verlangen immer häufiger ein nachgewiesenes Qualitätsmanagementsystem, bevor sie sich für einen IT-Partner entscheiden. (pd/mc)