MTF Solutions fusioniert mit itnetX und stärkt damit ihr Multi-Cloud-Angebot

Bern – MTF Solutions und itnetX gehen den nächsten Schritt ihrer gemeinsamen Entwicklung. Per 1. April 2027 wird die itnetX (Switzerland) AG mit der MTF Solutions AG fusioniert und künftig als Public Cloud Business Unit weitergeführt. Die Kompetenzen in Private und Public Cloud sowie ergänzenden IT-Services werden damit noch enger zusammengeführt.

Seit der Übernahme von itnetX im April 2025 ergänzen sich die Microsoft Public Cloud-Expertise von itnetX und die Kompetenzen von MTF Solutions in den Bereichen Private Cloud, Infrastruktur, Security und IT Services. Von Beginn an war es das Ziel, Private und Public Cloud enger zu verbinden und Schweizer Unternehmen umfassende Multi-Cloud-Lösungen aus einer Hand anzubieten.

Die Erfahrungen der vergangenen Monate und das positive Marktfeedback zum erweiterten Leistungsportfolio bestätigen diesen Weg. Mit der Fusion wird die gemeinsame Entwicklung nun konsequent weitergeführt und das Multi-Cloud-Angebot von MTF Solutions weiter gestärkt.

Florian Meier, CEO MTF Solutions: «Mit der Fusion führen wir konsequent weiter, was wir mit der Übernahme von itnetX begonnen haben. Die Vereinigung unserer Kompetenzen schafft neue Möglichkeiten für Multi-Cloud und AI. Damit entwickeln wir MTF Solutions weiter in Richtung eines führenden Schweizer Multi-Cloud Powerhouse.»

Public Cloud wird eigene Business Unit

Das bisherige Geschäft von itnetX wird innerhalb von MTF Solutions als eigene Public Cloud Business Unit weitergeführt. Die Mitarbeitenden von itnetX bringen dort ihre ausgewiesene Expertise rund um Microsoft Azure, Microsoft 365 sowie Governance, Compliance, Security und AI ein und treiben gemeinsam mit MTF Solutions den weiteren Ausbau des Public-Cloud-Geschäfts voran.

Durch die Fusion erhalten Kunden einen noch einfacheren Zugang zum breiteren Leistungsangebot von MTF Solutions und zu ganzheitlichen IT-Lösungen aus einer Hand. Dabei können sie künftig auf die Expertise von über 300 Mitarbeitenden zurückgreifen und neben den etablierten Microsoft- und Cloud-Kompetenzen auch auf ergänzende Leistungen wie Open Source DevOps zugreifen.

Neue Möglichkeiten und Kontinuität für Kunden

Auch bei neuen Technologiethemen eröffnet die Fusion zusätzliche Möglichkeiten. So ergänzt die Microsoft- und Copilot-Expertise von itnetX die Private-Cloud- und AI-Infrastruktur von MTF in der Schweiz. Damit können Kunden je nach Anforderungen Public- und Private-Cloud-Ansätze sowie unterschiedliche AI-Szenarien gezielt kombinieren.

Gleichzeitig bleibt die Kontinuität in der Zusammenarbeit erhalten. Die bekannten kommerziellen und operativen Ansprechpartner sowie Experten von itnetX bleiben für die Kunden da. Damit verbindet die Fusion den Zugang zu zusätzlichen Kompetenzen und Ressourcen von MTF Solutions mit der etablierten Microsoft-Expertise von itnetX.

Nik Fuchs, CEO itnetX: «Nach unserem ersten erfolgreichen gemeinsamen Schritt, dem sehr guten Marktfeedback zum erweiterten Leistungsportfolio und mit Blick auf das Zukunftspotenzial ist die Fusionierung die konsequente Weiterentwicklung. Damit schaffen wir für unsere Kunden und Mitarbeitenden eine starke gemeinsame Basis für die Zukunft.»

Die Fusion wird in den kommenden Monaten vorbereitet und in enger Abstimmung mit Kunden und Partnern umgesetzt. Mit dem Zusammenschluss setzt MTF Solutions die gemeinsame Entwicklung mit itnetX konsequent fort und stärkt ihre Position als Schweizer Anbieter für ganzheitliche Private-, Public- und Multi-Cloud-Lösungen. (MTF/mc/hfu)