Baloise setzt auf durchgängig digitale Prozesse

Basel – Kontoeröffnungen und Lebensversicherungsanträge sind oft umständliche, ineffiziente Prozesse und gleichen einer regelrechten Papierschlacht. Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa haben sich gemeinsam der Sache angenommen und an der Prozessverbesserung gearbeitet. Kunden können nun einfach und durchgängig digital mit Unterstützung ihres Bank- oder Versicherungsberaters ein Konto eröffnen oder eine Lebensversicherung beantragen. Dies stelle einen weiteren Schritt in der Umsetzung der strategischen Ausrichtung „Simply Safe“ dar, um Kunden mit unkomplizierten Bank- und Versicherungslösungen zu begeistern, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung vom Montag.

Gemeinsam mit dem Kundenberater ein Konto in ein paar wenigen Minuten eröffnen oder eine Lebensversicherung in einem geführten Prozess gänzlich digital beantragen? Die Baloise nahm sich dieser Herausforderung an und vereinfachte die Prozesse rund um die Kontoeröffnung sowie den Antrag einer Lebensversicherung umfassend. „Wir schaffen eine starke Effizienzsteigerung – für den Kunden wie auch für uns – und verringern branchenübliche Durchlaufzeiten drastisch“, so Pascal Meier, Projektleiter bei der Baloise.

Zusammenarbeit mit Startups ubitec sowie CB Financial Services

Die Prozesslösungen wurden im Projektteam aus Versicherung und Bank gemeinsam mit den beiden Schweizer Startups ubitec sowie CB Financial Services erarbeitet. Die Vorteile des dualen Geschäftsmodells „Versicherung und Bank“ werden dadurch für den Kunden erlebbar. „Wir bieten dem Kunden einen unkomplizierten Abschluss gänzlich ohne Papierformulare. Der Kundenberater führt den Kunden im Dialog durch den interaktiven und komplett digitalen Prozess – einfach und sicher“, so Marco Meneghini, Projektleiter bei der Baloise Bank SoBa. Das Novum stellt die digitale Identifikation dar, welche mittels elektronischer Signatur erfolgt. Hiermit legt die Baloise bereits den Grundstein für die spätere Einführung für selbständige, umfassend digitale Onboarding-Prozesse.

Durch den digital geführten Prozess entfallen auch typische Fehler auf Papierformularen wie das Ankreuzen zweier widersprüchlicher Antworten, was in der Versicherungs- und Bankbranche zu frustrierend langen Durchlaufzeiten führt. Das Konto kann somit neu in wenigen Minuten eröffnet werden und ein Antrag zur Lebensversicherung wird unkompliziert ausgefüllt und automatisch an die richtige Stelle gereicht. (Baloise/mc/ps)

Baloise

ubitec

CB Financial Services