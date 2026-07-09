ServiceNow AI Summit 2026 in Zürich: Schweizer Unternehmen setzen auf autonome Workflows

Zürich – ServiceNow veranstaltete kürzlich ihren jährlichen AI Summit im Circle Convention Center in Zürich. Gegen 600 Teilnehmende aus der Schweiz und dem internationalen Umfeld informierten sich über die neuesten Entwicklungen rund um die ServiceNow AI Plattform und deren Einsatz in den Bereichen Kundenmanagement, Personalwesen, Risikomanagement und IT. Themenschwerpunkte waren dabei die Rolle von AI Agents, autonomen Workflows, Datenmanagement und AI Security & Governance. Die Veranstaltung zeigte eindrücklich, wie Unternehmen künstliche Intelligenz heute bereits produktiv einsetzen, um Prozesse zu automatisieren, Mitarbeitende zu entlasten und nachhaltig bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Künstliche Intelligenz wird dann zum echten Wettbewerbsvorteil, wenn Unternehmen sie sicher, transparent und im grossen Massstab einsetzen können. Mit Innovationen wie dem ServiceNow AI Control Tower geben wir unseren Kunden genau diese Kontrolle. «Der ServiceNow AI Summit 2026 in Zürich hat die Innovationskraft des Schweizer Marktes eindrucksvoll bewiesen. Mein herzlicher Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden, die uns vertrauen und unseren Partnern sowie unserem Schweizer Team, das diesen Erfolg mit aussergewöhnlichem Engagement möglich macht. Gemeinsam treiben wir die nächste Generation der KI-gestützten digitalen Transformation voran.» betont Mazyar Yosefi, Interim Country Leader Switzerland, ServiceNow.

Die Agenda umfasste mehr als zwanzig Fachvorträge, Keynotes und Breakout-Sessions, darunter zahlreiche Präsentationen und Panels mit direkter Kunden- und Partnerbeteiligung. Im Zentrum standen konkrete Transformationsprojekte und Erfahrungen aus der Praxis.

In der Opening Keynote veranschaulichte Heath Ramsey, GVP, AI Platform Outbound Product Management, ServiceNow, eindrucksvoll den ServiceNow AI Control Tower: Eine einheitliche Plattform, die in den Bereichen IT, CRM, HR und darüber hinaus wahrnimmt, entscheidet, handelt und steuert – und so in allen Unternehmensbereichen echte Ergebnisse erzielt. Sie revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, und begründet eine völlig neue Softwarekategorie – Work AI.

Bereits in der Eröffnungsdiskussion beleuchteten Führungskräfte von Roche und Hitachi, wie Unternehmen in Zeiten rascher technologischer Veränderungen nachhaltigen Geschäftswert sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit schaffen und ihre Plattformstrategien mit Hilfe von ServiceNow weiterentwickeln.

In der Session der SBB zeigte Edwin Imsand, Leiter Entwicklung, Strategie und Digitalisierung des Contact Centers, wie künstliche Intelligenz die Kundeninteraktion verbessert und Mitarbeitende im Servicealltag unterstützt. Der ServiceNow-basierte Kundendienst verdeutlichte, wie intelligente Automatisierung schnellere Reaktionszeiten, höhere Servicequalität und ein optimiertes Kundenerlebnis ermöglicht.

Der Migros-Genossenschafts-Bund präsentierte den Aufbau eines integrierten, KI-gestützten Support-Ökosystems durch die Kombination von menschlicher Expertise, intelligenter Automatisierung, dialogbasiertem Support und Echtzeit-Geräteintelligenz. So wurden konkrete Erfahrungen mit modernen Service-Management-Prozessen und ServiceNow als zentrale AI-Plattform für digitale Services aufgezeigt.

Der langjährige ServiceNow Partner und Kunde Swisscom demonstrierte anhand der intelligenten Skalierung, wie CX-Exzellenz und KI den Finanz-Support sowie das B2B Servicegeschäft neu gestalten und welche Vorteile die ServiceNow Plattform dabei bietet.

Philips Enterprise Informatics präsentierte gemeinsam mit Partner Plat4mation ein Customer-Engagement-Projekt, das aufzeigt, wie AI-gestützte digitale Interaktionen das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig die Serviceeffizienz steigern.

Neben den Kunden- und Partnervorträgen stellte ServiceNow Innovationen rund um den AI Control Tower, Autonomous IT und Autonomous CRM vor. Im Mittelpunkt standen Lösungen zur Automatisierung von Routineaufgaben, Entlastung der Mitarbeitenden sowie zur Schaffung von Transparenz, Governance und Security über AI-Anwendungen. Die Konzepte zeigen den Weg von isolierten KI-Initiativen hin zu einer unternehmensweiten, kontrollierten Nutzung von AI.

Die Partner Expo mit führenden Technologie- und Beratungspartnern wie Accenture, NVIDIA, Swisscom, EY, Deloitte, DXC und Plat4mation und weitere, bot zusätzliche Einblicke in konkrete Implementierungsprojekte und branchenspezifische Lösungsansätze. Der Austausch zwischen Kunden, Partnern und Experten unterstrich die Bedeutung AI-getriebener Geschäftsprozesse für den Schweizer Markt.

Der ServiceNow AI Summit Zürich 2026 zeigte, dass Unternehmen zunehmend den Schritt von Pilotprojekten zu produktiven AI-Anwendungen gehen. Erfolgreiche Organisationen verbinden Innovation mit klaren Governance-Strukturen, hochwertigen Daten und durchgängigen Workflows. Das Networking und der interaktive Austausch förderten Wissenstransfer, neue Partnerschaften und Impulse für die nächste Phase der digitalen Transformation. (ServiceNow/mc/ps)