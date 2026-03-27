Bewerbungsphase für Digital Economy Award 2026 gestartet

Zürich – Die Bewerbungsphase für den Digital Economy Award ist eröffnet. Bis zum Juni können sich Persönlichkeiten und Organisationen aus der ganzen Schweiz für den wichtigsten Digitalpreis des Landes bewerben. Die Preisverleihung findet am 19. November 2026 im Hallenstadion Zürich statt.

Die digitale Zukunft der Schweiz braucht Menschen, die sie gestalten und Projekte, die Wirkung zeigen. Der Digital Economy Award rückt genau diese Pioniere ins Zentrum: Persönlichkeiten, Nachwuchs-Talente, Organisationen und Initiativen, die mit Mut, Ausdauer und Verantwortung Neuland betreten und messbaren Impact erzielen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bewerbungsfrist: bis 12. Juni 2026

Award Night: 19. November 2026, Hallenstadion Zürich

Bewerbung: www.digitaleconomyaward.ch

Vergeben werden insgesamt sechs Auszeichnungen in zwei Personen- und vier Unternehmenskategorien. In den Personenkategorien werden «Pioneer of the Year» sowie «NextGen Hero» geehrt. Die Unternehmenskategorien umfassen «Business», «Public Sector & NPO», «ICT Training» sowie «Next Global Hot Thing».

Neue Struktur zum Jubiläum

Mit der 20. Ausgabe entwickelt sich der Award weiter: Neu gliedert sich der Anlass in einen «Executive Day» (den Arbeitstag der digitalen Schweiz) und die «Award Night» als feierlichen Höhepunkt.

Andy Fitze, Verwaltungsratspräsident der Swiss Digital Economy Award AG, freut sich besonders, «dass Bundespräsident Guy Parmelin und Bundeskanzler Viktor Rossi ihre Teilnahme bereits zugesagt haben. Der Award ist eine einzigartige Plattform für Vernetzung, Austausch und Inspiration. Und seit diesem Jahr mit dem neuen Tagesprogramm ein Pflichttermin für alle, die die digitale Schweiz mitgestalten wollen. Denn vor dem Vergnügen steht die Arbeit. Tagsüber am «Executive Day» werden die Leader der digitalen Ökonomie der Schweiz die Köpfe zusammenstrecken, vernetzen, entscheiden und umsetzen. Ein Arbeitstag für den digitalen Werkplatz Schweiz.» Und am Abend werden Pioniere geehrt, Visionäre ausgezeichnet und die innovativsten Projekte des Landes ins Scheinwerferlicht gerückt. Alles zu Gunsten des digitalen Wirtschaftsstandortes Schweiz.

Strenger Auswahlprozess durch hochkarätige Jury

Wer sich bewirbt, durchläuft einen mehrstufigen Auswahlprozess. Die Jury besteht aus führenden Köpfen der Schweizer Digitalwirtschaft. Sie prüft die eingereichten Dossiers und bewertet die Kandidaturen an den Jurytagen im August.

Marcus Dauck, langjähriger Jurypräsident und neuer Juryverantwortlicher beim Digital Economy Award, betont: «Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf innovative Bewerbungen aus allen Regionen der Schweiz, die uns in der Bewertung und Validierung herausfordern werden. Wer auf der Bühne des Digital Economy Award steht, zählt zu den digitalen Zukunftsgestaltern der Schweiz und profitiert von hoher nationaler Sichtbarkeit.»

Die Jury vereint Expertise aus verschiedenen Bereichen der Digitalwirtschaft. Die Vorsitzenden der Kategorien sind:

Anke Bridge Haux (CEO LGT Bank Switzerland) – Public Sector & NPO

Bramwell Kaltenrieder (Professor für Digital Business & Innovation BFH) – Business

Claudia Lienert (Head of Community Management SWITCH) – NextGen Hero

Maria Anselmi (Advisor and Board Member – Innonodes) – Next Global Hot Thing

Claudio Dionisio (Verleger Inside IT) – Pioneer of the Year

Marcus Dauck (Former CIO/Head Group IT Ringier) – ICT Training

Jetzt bewerben – und sichtbar werden

Bewerbungen sind bis zum 12. Juni 2026 unter www.digitaleconomyaward.ch möglich. (DEA/mc/hfu)