bexio erleichtert mit künstlicher Intelligenz den Arbeitsalltag

Bei künstlicher Intelligenz (KI) denkt man oft an Siri, Alexa, Google Bard oder ChatGPT. KI hat bereits viele Formen angenommen. Auch bei Schweizer Business-Software wie bexio hält sie Einzug.

Die Automatisierung des Alltags entwickelt sich dank fortschreitender Digitalisierung immer weiter. Die Schweiz ist dabei im internationalen Vergleich stark und fortschrittlich positioniert. Das Automatisieren von banalen und oft zeitraubenden Aufgaben erleichtert den Arbeitsalltag und hebt Arbeitsweisen auf ein neues Level.

So liegt es nahe, dass sich auch bexio, einer der Schweizer Marktführer für Business-Software im KMU-Segment, gefragt hat, wie man den Kunden das Leben noch leichter machen kann. Deshalb kommt bei bexio seit kurzem eine neue, künstliche Intelligenz zum Einsatz: Mit ihr wird den Kunden eine intelligente Belegauslese im Einkaufsbereich ermöglicht – smart, mobil und effizient.

Was steckt dahinter?

bexio-Kunden kennen und nutzen bereits die App «bexio Go», um QR-Rechnungen automatisch auszulesen und Lieferantenrechnungen mit den korrekten Inhalten zu erstellen.

Genau hier wurde optimiert: Die App wurde neu mit der künstlichen Intelligenz «Scan2Go» verbessert. Diese KI ermöglicht den bexio-Kunden eine Belegauslese mit automatischer Verbuchung von Quittungen oder Belegen auch ohne QR-Code. Scan2Go macht es damit leichter, den Grundsatz der Buchhaltung «keine Buchung ohne Beleg» einzuhalten, und bringt so noch mehr Automatisierung und Erleichterung im Arbeitsalltag.

«Das Feedback unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir uns intensiv mit den besten Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt. Wir freuen uns, ab sofort für eine noch bessere User Experience sorgen zu können. Darüber hinaus nehmen wir unseren Kunden mit den neuen Funktionalitäten weiter Papierkram ab und digitalisieren ihr Business noch optimaler», so bexio Chief Product Officer Claudio Beltrametti.

So funktioniert die intelligente Verarbeitung von Belegen

«Damit Belege nicht verloren gehen, ist es wichtig, diese möglichst zeitnah zu verarbeiten. Für uns hatte daher die mobile Verarbeitung von Belegen hohe Priorität», erklärt Beltrametti. Belege und Quittungen ohne QR-Code können neu direkt in der App «bexio Go» ausgelesen und verarbeitet werden. Dabei kann der Nutzer zwischen einer Aufwendung oder Lieferantenrechnung wählen. Die intelligente Belegauslese «Scan2Go» erkennt automatisch Informationen wie Datum, Betrag und Steuersatz und schlägt diese dem Benutzer vor. Für noch mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag: Wenn man beispielsweise an einer Tankstelle einen Beleg erhält, muss man diesen nur mit der App einscannen und eine Aufwendung erstellen. Das intelligente System im Hintergrund «lernt» von vorherigen Buchungen und Lieferantenrechnungen. Es wird so mit der Zeit immer besser und vereinfacht den Kunden die Eingabe von Buchungsinformationen.