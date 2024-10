bexio knackt die 80’000er-Marke

Rapperswil – Aktuell vertrauen über 80’000 Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups auf bexio, dem führenden Schweizer Anbieter cloudbasierter Business-Software. Dieser Meilenstein unterstreicht die kontinuierliche Wachstumsdynamik und die starke Marktposition von bexio im Bereich der digitalen Unternehmenslösungen. Dazu kommen rund 7000 Treuhand-Partner.

«Unsere Mission war es von Anfang an, Schweizer KMU dabei zu unterstützen, ihre administrativen Aufgaben zu vereinfachen und ihnen mehr Zeit für ihr Kerngeschäft zu geben», so bexio-CEO Markus Naef. «Dass wir nun über 80’000 Kunden zählen dürfen, zeigt, dass wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und werden weiterhin hart daran arbeiten, ihre Erwartungen zu erfüllen und sogar noch zu übertreffen.»

Erweiterte Funktionen bei «bexio Go»

Seit letztem Jahr ist viel passiert: Die Weiterentwicklung der App «bexio Go» mit Hilfe von KI sowie weitere, neue Funktionen ebenso wie zahlreiche Verbesserungen im Kernbereich. So wurde beispielsweise die Lohnbuchhaltung durch weitere Neuerungen und dank der Zertifizierung auf den Swissdec-Standard ELM 5.0 auf ein neues Level gebracht. Neu profitieren Kunden auch von automatisiert verfügbaren Monatsmittelkursen im Bereich Fremdwährungen sowie der neuen Möglichkeit, Lieferantengutschriften einfach zu erstellen.

Neue Produktlinie bexio Cockpit

Auch wird man sich künftig verstärkt auf Treuhänder und deren Bedürfnisse fokussieren. Naef ergänzt: «Wir möchten die Treuhänder durch unsere neue Produktlinie bexio Cockpit in ihrer digitalen Transformation und auf ihrem Weg zum externen digitalen CFO unterstützen.» Das bexio Cockpit wird in naher Zukunft gelauncht.

Aktuell arbeitet bexio zudem an weiteren spannenden Themen: So wird der Marketplace von Grund auf neu aufgesetzt, damit die Zusammenarbeit mit den Partnern weiter erleichtert wird und die Kunden noch einfacher Erweiterungen und Zusatzlösungen mit Anbindungen an bexio beziehen können. «Wir freuen uns, weiterhin mit Leidenschaft und Innovationsgeist für unsere Kunden da sein zu können,» so Naef. (pd/mc)