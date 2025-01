Vollautomatisierte Verbuchung von Ausgaben dank bexio Pay

Die Business-Software bexio ist die erste Wahl von über 80’000 Unternehmen in der Schweiz. Mit der Embedded Finance Lösung bexio Pay setzt bexio neue Massstäbe im Ausgabenmanagement und damit in der digitalen Unternehmensführung.

bexio Pay wurde als Antwort auf die Bedürfnisse der bexio-Kunden entwickelt. Eine innovative Lösung, die das Verwalten von Spesen und anderen Ausgaben deutlich vereinfacht. Mit der eigenen bexio-Debitkarte können Unternehmen ihre Ausgaben einfach, schnell und sicher verwalten. Die nahtlose Integration in die bexio-Software sorgt für eine effiziente, vollautomatisierte und transparente Abwicklung aller Geschäftsausgaben.

«bexio ist mittlerweile viel mehr als nur ein Softwareanbieter. Wir sind ein Partner für unsere Kunden und unterstützen sie dabei, ihre Ziele zu erreichen», betont bexio-CEO Markus Naef. «Mit bexio Pay machen wir manuelle Ausgabenverbuchungen und Spesenabrechnungen überflüssig und schaffen mehr Zeit für das Wesentliche.» Naef ergänzt: «Begrüssen Sie mit bexio Pay die Zukunft der kontaktlosen Verbuchung Ihres Ausgabenmanagements!»

Markus Naef, CEO bexio. (Foto: bexio)

bexio Pay – Embedded Finance at its best!

Zeitersparnis und Arbeitserleichterung: Alle Ausgaben, die ein Unternehmen hat, werden automatisiert und ohne Zwischenschritt verbucht. Der Aufwand für die manuelle Spesenabrechnung wird somit auf ein Minimum reduziert – für Mitarbeitende sowie Führungskräfte.

Tschüss private Spesen: Alle Mitarbeitenden können für ihre Spesen individuell verwaltete Karten nutzen – dadurch gehören private Spesen der Vergangenheit an.

Maximale Flexibilität & Überblick: Kunden können individuelle Einstellungen je Karte hinterlegen und haben dank Echtzeit-Überblick immer die Kontrolle über alle Ausgaben und Spesen.

Kostenersparnis: Dank bexio Pay gebührenfreie Fremdwährungszahlungen tätigen und bares Geld sparen, das ins Unternehmen investiert werden kann.

Vorteilhafte Wechselkurse: Sofortiger Währungswechsel (24/7) / Hedging und Limit Order Möglichkeiten.

Lokale IBAN / Kontoverbindungen für fünf Währungen: Unbegrenzte lokale Transaktionen.

Einfache Handhabung: Einfach und digital neue Karten mit nur wenigen Klicks erstellen, verwalten und anpassen – kein mühsames Ausfüllen von Bankformularen.

Kostenloser Support: Bei bexio Pay ist kompetenter Support durch den Partner amnis kostenlos dabei – ohne versteckte Kosten.

Zwei starke Partner innovieren die Buchhaltung

bexio Pay wird in Partnerschaft mit amnis lanciert. Das FinTech Start-Up wurde 2014 in Zürich gegründet und steht für Schweizer Qualität. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Schweizer KMU eine All-in-One Finanzplattform zu bieten, damit diese ihre Zahlungen noch effizienter abwickeln können. Zusammen mit bexio ergibt das ein perfektes Match und die bexio-Kunden profitieren von doppeltem Finanz Know-how. Auch für Treuhänder ist bexio Pay ideal – für das eigene Unternehmen oder auch für die Mandanten. (bexio/mc/ps)

Mehr Informationen zu bexio Pay: https://www.bexio.com/de-CH/bexio-pay