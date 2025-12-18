Web3 und KI im Fokus: Bitget schliesst Partnerschaft mit Google Developer Group der ETH Zürich

Victoria, Seychellen – Bitget, die weltweit tätige Universal Exchange (UEX), intensiviert ihr Engagement in der Tech-Ausbildung durch die jährliche Partnerschaft mit der Google Developer Group on Campus (GDGoC) der ETH Zürich. Im Rahmen seiner globalen Bildungsinitiative Blockchain4Youth wird Bitget im kommenden Jahr gezielt Hackathons, Workshops und weitere Veranstaltungen unterstützen. Studierende der renommierten ETH Zürich erhalten so praktische Kenntnisse in den zukunftsweisenden Bereichen wie Web3 und Künstlicher Intelligenz.

Über 1260 studentische Developer Groups weltweit

Die Google Developer Group on Campus besteht aus universitären Community-Gruppen für Studenten, die sich für Technik interessieren, und zählt weltweit über 1.260 Clubs. Die 2020 gegründete Zürcher Ortsgruppe ist eine von Studierenden geleitete Tech-Community für Studierende der ETH Zürich. Sie gehört zu den besten Universitäten der Welt und ist eine der führenden Institutionen für Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen. Der Verein organisiert Vorträge, Workshops, Study Jams, Hack Nights und Community-Events, bei denen Entwickler, Designer und Forscher zusammenkommen.

Einblicke in algorithmisches Trading oder Blockchain-Infrastruktur

Ziel der langfristigen Zusammenarbeit ist es, die «Builder von morgen» aktiv zu fördern und die Kluft zwischen akademischer Theorie und Branchenpraxis zu schliessen. Die Partnerschaft mit Bitget ermöglicht den Studierenden Einblicke in fortgeschrittene Themen wie algorithmisches Trading und Blockchain-Infrastruktur. Zusätzlich erhalten talentierte Teilnehmer die Möglichkeit, über das Graduate Program direkte Praxiserfahrung zu sammeln.

Ignacio Aguirre, CMO von Bitget, betont die strategische Bedeutung: „Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit. Mit dieser langfristigen Partnerschaft bauen wir unser gemeinsames Engagement für Innovation und Bildung weiter aus. Bildung ist unerlässlich, um sich in einem dynamischen Markt wie dem Web3-Sektor zurechtzufinden. Wir wollen unser Fachwissen weitergeben und die Talente aktiv fördern, die die Branche von morgen gestalten werden.“

Die GDG ETH Zürich, eine 2020 gegründete, studentengeführte Tech-Community, schätzt insbesondere den Praxisbezug der Kooperation. Dario Monopoli, Lead GDG auf dem Campus Zürich, kommentiert: „Für unsere Studierenden geht es bei dieser Partnerschaft nicht nur um Sponsoring, sondern darum, Einblicke in die Praxis zu gewinnen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, über die Theorie hinauszugehen und unserer Community handfeste Kenntnisse im algorithmischen Trading und in der Blockchain-Infrastruktur zu vermitteln.“

Die erfolgreiche Partnerschaft startete bereits in diesem Jahr mit der Unterstützung mehrerer hochkarätiger Events, darunter der Hackathon „Build with AI“ an der Constructor University im Mai 2025, der „AI accelerate Hack“ an der KU Leuven und das Devfest Ende November in den Google-Büroräumen in Brüssel.

Zu den weiteren Plänen gehören Hackathons in Zusammenarbeit mit anderen Communitys sowie spezialisierte Meetups mit Vorträgen von Branchenexperten und interaktiven Workshops. Bitget möchte damit aktiv das Wachstum der Web3-Community vorantreiben und die vielfältigen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zugänglich machen. (Bitget/mc/ps)