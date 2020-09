Blockchain-App Health n Go bietet sichere Gesundheitszertifikate durch zukunftsweisendes Pilotprojekt

Lausanne – Die Schweizer Health n Go-Blockchain-App für Gesundheitszertifikate startet eine Testreihe mit Mitarbeitern des Unternehmens Matisa – die Ergebnisse sind ermutigend. Sie beweisen, dass Gesundheitszertifikate, falls sie in Zukunft erforderlich sein sollten, sicher und aus der Ferne digital zugestellt werden können. Gleichzeitig wird die Privatsphäre des Einzelnen respektiert.

Health n Go, die mobile App für Gesundheitszertifikate der ELCA-Gruppe, hat sich mit dem Schweizer Labornetzwerk Medisupport und Matisa, einem Schweizer Hersteller von Gleisbaumaschinen, zusammengetan, um die App mit ausgewählten Matisa-Mitarbeitern zu testen. Das Pilotprojekt lief Anfang Juli in der Produktionsstätte von Matisa in der Schweizer Gemeinde Crissier an. Für einen Coronavirus-Test lud jeder Versuchsteilnehmer die Health n Go-App auf sein Mobiltelefon herunter und präsentierte sie dem Gesundheitspersonal von Medisupport. Nach dem Scannen eines QR-Codes überprüfte die medizinische Fachkraft die Identität der Person, nahm die Nasen- und Rachenabstriche und scannte den Code der Testprobe ein.

Die Probe wurde dann zum Testen an ein Medisupport-Labor geschickt. Das Ergebnis wurde als digital verschlüsseltes Gesundheitszertifikat ausgestellt, das in der Health n Go-Wallet des Mitarbeiters auf seinem Telefon erschien. Die Matisa-Mitarbeiter konnten dann die App öffnen und auf Anfrage ihr digitales Gesundheitszertifikat vorzeigen. Es war auch möglich, den QR-Code des Zertifikats mit einem Scanner zu überprüfen, wodurch sowohl die Identität der Person als auch ihr Coronavirus-Testergebnis überprüft werden konnte.

Für Matisa, dessen Techniker beruflich häufig ins Ausland reisen müssen, kann die App genutzt werden, um coronavirenfreies Personal weiterreisen zu lassen. Damit werden sie den Einschränkungen an den Grenzen gerecht oder können neue Regeln vorbereitet entgegentreten. Außerdem bietet die App für Personen, die häufig reisen müssen zusätzlichen Komfort, da so problemlos erforderliche Impfungen nachgewiesen werden können. Die App kann auch von Diagnose Laboren genutzt werden, um direkten Zugang zur Testperson zu haben. Denn in den letzten Monaten haben immer mehr Laboratorien direkte Beziehungen zu Einzelpersonen, da Ärzte überlastet sind. Die Health n Go-App bietet eine Lösung für die sichere Übermittlung von Gesundheitszertifikaten über Smartphones vom Labor zum Benutzer und entlasten ausserdem medizinisches Personal.

Eine bewährte Plattform

Health n Go wurde im Mai 2020 gelauncht und vollständig in der Schweiz entwickelt. Die App ist auf der TIXnGO-Architektur aufgebaut. TIXnGO, eine Tochtergesellschaft des führenden Schweizer IT-Dienstleisters ELCA, hat sich bereits als technisch effizient bei der Verteilung maßstabsgetreuer Tickets für Live-Veranstaltungen erwiesen. Die Plattform nutzt die Blockchain-Technologie, um Tickets sicher zu verteilen. Zuletzt wird dies für grosse Sportveranstaltungen genutzt, die sowohl von globalen als auch europäischen Sportorganisationen durchgeführt werden, darunter auch Fussballtickets im Auftrag der UEFA. Alle Informationen werden ausschliesslich in einer sicheren Wallet auf dem Smartphone gespeichert. Das dezentralisierte Modell bietet den Nutzern ein Höchstmass an Privatsphäre, da keine persönlichen Informationen weitergegeben werden, sondern sich im Besitz und unter der Kontrolle des Einzelnen befinden.

Frédéric Longatte, CEO von TIXnGO und Health n Go, ergänzt: „Das war unser Proof-of-Concept. Wir konnten zeigen, dass die Health n GO-App in einem geschäftlichen Umfeld funktioniert und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Wenn in der Zukunft die Erbringung von Gesundheitsnachweisen zur Norm wird, sind wir in der Lage, dies zu erweitern, um den Bedürfnissen sowohl der Wirtschaft als auch der breiteren Gesellschaft gerecht zu werden.

Natascha Buckmann, Projektleiterin bei Medisupport, meint: „Die Studie ist sehr gut verlaufen. Von unserer Seite aus war alles schnell und einfach einzurichten und durchzuführen.Für die Studienteilnehmer war der Prozess klar und einfach. Im Vergleich zu einem gedruckten Gesundheitszeugnis oder sogar einer SMS ist die App viel sicherer. Wir sind überzeugt, dass Health n Go eine gute und sichere Lösung ist, wenn in Zukunft Gesundheitsbescheinigungen verlangt werden“.

„Matisa hat viele Mitarbeiter, die geschäftlich reisen, und wir müssen ihre Sicherheit unterstützen und gewährleisten. Die Health n Go-App ist beeindruckend, da sie benutzerfreundlich und jederzeit einsatzbereit ist,“ erläutert Sonia Molnar, Director HR.

Die Health n Go-Lösung wurde entwickelt, um digitale Gesundheitszertifikate von einer offiziellen Behörde, wie beispielsweise einem Arzt oder einer Gesundheitsbehörde, sicher auszustellen. Jedes Mal, wenn ein Gesundheitszertifikat auf der Plattform ausgestellt wird, wird ihm eine eindeutige, verschlüsselte und überprüfbare Identität zugeordnet. Einzelpersonen bewahren ihre Gesundheitszertifikate in einer digitalen Brieftasche auf ihrem Smartphone auf, die bei Bedarf angezeigt werden kann. Der QR-Code kann von einem Scanner gelesen werden. Der Besitzer dieser Brieftasche bleibt der alleinige Eigentümer der verschlüsselten Daten, die vollständig dezentral und manipulationssicher gespeichert werden.

Dank künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie garantiert dieses System einen wirksamen Schutz gegen jeden Versuch des Zertifikatsbetrugs. Die eindeutige Identität jedes Zertifikats minimiert das Risiko der Duplizierung oder Fälschung. Das System überwacht unterschiedliche Betrugsversuche, die gegebenenfalls zur Sperrung eines Zertifikats führen können. Die Lösung kann in einer nationalen privaten oder öffentlichen Cloud gehostet werden und ist DSGVO-konform, um den Anforderungen an Gesundheitsdaten gerecht zu werden. Zudem werden weitere Pilotprojekte von Health n Go mit schweizerischen und europäischen Unternehmen stattfinden. (Health n Go/mc/ps)

Über Health n Go

Health n Go ist eine mobile Blockchain-Anwendung, die eine sichere Verwaltung von digitalen Gesundheitszertifikaten bietet. Sie ist ein Schwesterunternehmen von TIXnGO, einer führenden sicheren mobilen Ticketing-Plattform, und nutzt die neuesten Technologien in den Bereichen Mobile, Blockchain und maschinelles Lernen mit künstlicher Intelligenz. TIXnGO wurde von Gartner empfohlen (The Real Business of Blockchain, Harvard Business Review, 2019) und steckt hinter der Cloud-basierten Ticketing-Lösung SecuTix, dem europäischen Pionier in der Entwicklung des SaaS-Modells in der Ticketingbranche mit einer vollständig integrierbaren, cloud-basierten Plattform für White-Label-Ticketing und Publikumsmanagement.

SecuTix, ein Tochterunternehmen des IT-Dienstleisters ECLA bietet Veranstaltungsprofis eine Multichannel-Ticketing-Lösung, mit der sie ihren Vertrieb steuern, ihr Publikum ansprechen und so die Kundenbindung sowie den Umsatz steigern. SecuTix konnte sowohl bei der Bekämpfung des Schwarzmarktes als auch bei Sicherheitsfragen bedeutende Erfolge verzeichnen. Über 175 Unternehmen aus den Bereichen Museen, darstellende Künste, Festivals, Stadien, Sportvereinen und Turnieren, vertrauen auf SecuTix, um ihre Ticketing-Prozesse zu revolutionieren und ihren Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. TIXnGO wendet dieses umfangreiche Blockchain-Wissen und diese Erfahrung an und bietet allen Veranstaltern von Veranstaltungsorten und Events eine sichere mobile Ticketlösung an, unabhängig von ihrem derzeitigen Ticketing-System. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.healthngo.io und www.secutix.com

Medisupport, das Schweizer Netzwerk regionaler Laboratorien

Die über 900 Mitarbeitenden von Medisupport garantieren täglich präzise Analyseergebnisse und vertieftes Know-how in verschiedenen Bereichen der medizinischen Diagnostik, z.B. Genetik und Fertilität, Pathologie, Biologie und Hygiene.

www.medisupport.ch