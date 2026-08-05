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Bug Bounty Switzerland ernennt Jacqueline Duvoisin zum Regional Director Middle East 
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Bug Bounty Switzerland ernennt Jacqueline Duvoisin zum Regional Director Middle East 

Bug Bounty Switzerland ernennt Jacqueline Duvoisin zum Regional Director Middle East 
Jacqueline Duvoisin, Regional Director Middle East bei Bug Bounty (Bild: Bug Bounty, Moneycab)
Von moneycab

Zürich – Bug Bounty Switzerland hat Jacqueline Duvoisin zur Regional Director Middle East ernannt. Seit dem 1. Mai 2026 repräsentiert Duvoisin den schweizerischen Security-Testing-Pionier in allen geschäftlichen Angelegenheiten im Nahen Osten von Dubai aus. Die gebürtige Schweizerin lebt seit über zwanzig Jahren in der Region und hatte in dieser Zeit verschiedene Mandate für die Leitung und das Business-Development von Firmen aus Branchen wie ICT, Healthcare-Tech und Aviation inne.

Als Expertin für den EMEA-Markt wird sie Bug Bounty Switzerland mit ihrem weitreichenden Netzwerk, ihrem Know-how über regionale Geschäftssitten sowie ihrem ausgeprägten Unternehmergeist beim weiteren Ausbau des Geschäfts im Nahen Osten unterstützen.

«Als Regionaldirektorin von Bug Bounty Switzerland für den Nahen Osten ergibt sich mir die spannende Gelegenheit, mit einem sehr innovativen und professionellen Team in der Schweiz zu arbeiten» erklärt Jacqueline Duvoisin. «Meine regionale Vernetzung wird dazu beitragen, Kunden- und Partnerbeziehungen sowie die Präsenz des Unternehmens in der Region auf- und auszubauen.»

«Wir freuen uns sehr über die tatkräftige Verstärkung durch eine ausgewiesene Kennerin des Nahen Ostens», erklärt CEO Sandro Nafzger. «Jacqueline Duvoisin verfügt nicht nur über umfangreiches Know-how im Aufbau von Geschäftsbeziehungen und unternehmerisches Denken, sie ist auch wie keine Zweite mit den Menschen und Bräuchen in der Region vertraut. Mit Jacquelines Unterstützung bauen wir eine dauerhafte Präsenz auf, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu betreuen.» (Bug Bounty/mc/hfu)

Bug Bounty

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