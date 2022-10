Innovation als Game Changer: Inventx verstärkt ix.Lab personell

Chur – Das ix.Lab, die Innovationsschmiede der Inventx, experimentiert und forscht entlang eines strukturierten Innovationsmanagementprozesses an relevanten Use Cases zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Finanzindustrie. Im Zuge steigender Anforderungen an die Transformationsgeschwindigkeit von Banken und Versicherungen hat das Lab personell aufgestockt und sein Tätigkeitsfeld ausgeweitet.

Megatrends in Gesellschaft und Technologie führen dazu, dass Banken und Versicherungen ihre Transformation weiter beschleunigen müssen. Die Investitionsbereitschaft in Innovation in Bezug auf das Kundenerlebnis, die Integration digitaler und traditioneller Kanäle sowie neue Produkte und Services für eine digital affine Kundschaft entscheiden über die langfristige Wettbewerbskraft eines jeden Finanzdienstleisters. Vor diesem Hintergrund baut die Inventx das ix.Lab personell weiter aus.

Das ix.Lab identifiziert als Trend-Scout massgebliche Treiber für Innovation, bewertet und priorisiert sie im Hinblick auf zukünftige Chancen für die Inventx und deren Kunden-Community. In einem Open-Innovation-Modell werden Use Cases entlang der definierten Suchfelder entwickelt und in einem strukturierten Innovationsprozess vom Prototyp bis zur Marktreife geführt. Weiter wird die Zusammenarbeit mit führenden Hochschulen vertieft und gezielt mit Startups in den Bereichen Digital, Fintech und InsurTech entlang der strategischen Stossrichtungen kooperiert. Zugleich nimmt das ix.Lab innovative Ideen aus den Inventx-internen Innovation-Days auf. Alle Mitarbeitenden der Inventx sind an diesen monatlich stattfindenden Innovation-Days eingeladen, frei an neuartigen Themen zu tüfteln.

Urs Rhyner leitet das aufgestockte ix.Lab-Team seit dem 1. Juni 2022. Der studierte Betriebswirt und ehemalige Head of Business Development bei Swisscom kehrt damit zur Inventx zurück. Urs Rhyner bringt neben grosser Erfahrung in der Finanzindustrie und IT-Branche auch fundiertes Know-how im Produkt- und Innovationsmanagement mit. Ihm zur Seite steht mit Roman Dinkel der langjährige Marketing- und Kommunikationsleiter der Inventx. Als Softwareentwickler mit MBA zeichnet ihn neben seiner ausgewiesenen Marketing-Expertise auch eine hohe Affinität für neue Technologien wie Blockchain oder künstliche Intelligenz aus. Komplettiert wird das Trio durch den IT-Ingenieur Benjamin Scheiwiler. Der ehemalige Leiter des Bereichs IT-Service Management & Software-Engineering bringt fundiertes Technologie-Verständnis sowie reiche Erfahrung in der Geschäftsentwicklung in das Team ein.

Urs Rhyner kommentiert: «Im ix.Lab befähigen wir unsere eigenen Mitarbeitenden wie auch unsere Kunden zu Innovation. Mit dem gelebten Open Innovation Ansatz bringen wir Banken und Versicherungen aus unserer Community mit Experten und Partnern zusammen. Wir sind bereit zu Co-Investments und weiteren Vorleistungen, damit unsere Kunden die Time-to-Market neuer Produkte bis hin zu neuen Geschäftsmodellen substanziell verkürzen können.» (Inventx/mc/ps)